Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 13 Temmuz altın yorum, güncel gram altın fiyatları

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 397,1 liradan tamamladı. A1 Capital Araştırma Uzmanı Cevizci, "Önümüzdeki günlerde vaka sayısına ilişkin gelişmelerin yeniden fiyatlamalara dâhil olabileceği bir tablo öne çıkabilir. Ons altında haber akışlarına bu denli bağlı bir fiyatlama varken daha temkinli bir strateji izlemek doğru olabilir" dedi.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 399 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 655 lira, Cumhuriyet altını da 2.674 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.806 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici tutumlarının ve devletlerin teşvik paketlerine devam edeceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı enflasyon beklenti anketinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ALTININ GÖZÜ VAKA SAYILARINDA! BU SEVİYELER ÖNEMLİ

Aylin Cevizci – A1 Capital Araştırma Uzmanı

Ons altının 1818 dolar seviyesine tırmanması ile son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı ve gram altın bu hareket ile 401,22 TL seviyesini görerek rekor düzeye ulaştı.

400 TL beklentileri ile sıkça değinilen gram altın için yeni direnç 401,22 TL seviyesi oldu. Ons altın geçtiğimiz hafta ekonomilerin açılması ile tetiklenen vaka artışlarına yönelik karamsarlık ile yükseldi. Virüsün ekonomik verileri ikinci çeyrek dönemi sonrasında da baskı altında bırakabileceğine yönelik ihtimallerin artmasıyla yukarı yönde fiyatlama izleyen ons altındaki bu hareketin bugün baktığımızda kısa vadeli kaldığını görmekteyiz. Ons altında 1812 dolar seviyesi yukarıda öne çıkarken, aşağıda 1800-1794 dolar destek seviyeleri önemli olacak.

Şimdilik global piyasalarda daha çok şirketlerin ikinci çeyrek finansallarına yönelik iyimser beklentilerin yarattığı pozitif bir hava söz konusu ve bu durum ons altını sınırlı da olsa baskılıyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde vaka sayısına ilişkin gelişmelerin yeniden fiyatlamalara dâhil olabileceği bir tablo öne çıkabilir. Ons altında haber akışlarına bu denli bağlı bir fiyatlama varken daha temkinli bir strateji izlemek doğru olabilir.

Teknik görünümde ise ons altın halen daha pozitif harekete de ayrıca onay veriyor. Bu doğrultuda gram altında kur cephesini de incelemek gerekir. Kurda yatay seyrin korunması gram altın hızının onsa bağlı yaşanmasını sağlıyor. Şayet kur yatay seyrine devam ederse gram altında 397 TL desteği yukarı da rekor olarak öne çıkan 401,22 TL seviyesi takip ediliyor. Bu noktada alımların uzun vadede değerlendirilmesi halinde düşüşlerin kademeli şekilde alımlara uygun olduğunu belirtebiliriz.

Fiziki olmayan altın alımlarında banka maliyetleri de eklendiğinde fiyat 400 TL seviyesini aşıyorken daha çok düşüşlerin alımda yükselişlerin ise realizasyon için uygun olabileceğini değerlendirmekteyiz. Altında pozitif seyrin korunabileceği öngörüsünde virüse yönelik gelişmelerin önemli bir unsur olduğunu belirtelim. Şayet ilaç ya da aşıya yönelik pozitif bir çalışma altındaki düşüşleri hızlandırabilir ve böyle bir durum gram altında 395 TL altındaki fiyatlamaları öne çıkarır. Bu nedenle alım için maliyetlenilecek seviyenin vade dilimi burada önemli olacaktır.



Etiketler