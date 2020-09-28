1 Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 28 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 468 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1871 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, altın fiyatları üzerinde etki edecek gelişmeleri Bigpara için değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 458 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 457.56 lira, en yüksek ise 471.39 lira seviyesini görürken; saat 16.45 itibarıyla yüzde 2.09 oranında yükselişle 468.04 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 163 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1877 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.52 oranında yükselişle 1871 dolardan işlem gördü.

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ALTININ BU GELİŞMELERİ TAKİP EDECEK

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Altın açısından yatırımcıların küresel ekonomik risklere bakış açısı ve bunun dolar üzerindeki etkisi belirleyici oluyor. Haftanın geneli makroekonomik ve siyasi gündem açısından çok yoğun geçecek. Trump ve Biden salı akşam merakla beklenen ilk tartışmalarını yapacaklar. Kasım Başkanlık seçimleri öncesindeki son istihdam verisi cuma günü yayınlanacak ve yatırımcılar aynı zamanda Demokratlar’ın hazırladığı ve Trump yönetiminin kabul etmesinin zor olduğu 2.4 trilyon dolarlık mali teşvik paketini görüşmeye açacaklar. Mali paket, Temsilciler Meclisi’nden geçebilir ancak Senato aşamasında çoğunluk Cumhuriyetçiler’de… Trump’ın Yüksek Mahkeme adayının oylama ve atanma prosedürü de seçim öncesinde… Bunların hepsi seçim öncesinde rekabetin birer parçası ve piyasayı hareket anlamında canlı tutabilecektir.

Reel faiz oranlarındaki düşüklük, altının fiyatlaması anlamında geri planda kalmakla beraber Covid-19 ortamı nedeniyle ekonomik destek gerekliliği ve uygulanması gerekli para politikalarının doların zayıflamasına meydan verebilecek olması geniş vadede altına daha farklı bakmamıza neden oluyor.

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