1 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 12 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatı 490 lirayı görerek yeni tarihi zirvesine ulaşırken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1921 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “Bu hafta ABD teşvik paketi onaylanmasına dair gelecek yeni haberler ons altını direkt etkileyecektir” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 487 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 489 lira seviyesinden başladı. Sonrasında yükselişini sürdüren gram altın, yeni zirvesini 490.02 lira seviyesine taşıdı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 485.29 lirayı görürken, saat 13.41 itibarıyla yüzde 0.03 oranında yükselişle 487.63 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 796 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 276 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1933 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.45 oranında düşüşle 1921 dolardan işlem gördü.

Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin olurken; ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışı, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı ilişkin gelişmeler altın fiyatlarının odağında kalmaya devam edecek.

ONS ALTININ GÖZÜ TEŞVİK PAKETİNDE

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

1.910 dolar seviyesindeki direnci kırmakta geçen hafta zorlanan ons altın burayı geçtikten sonra 1.928 dolar seviyesindeki kritik direnç seviyesine doğru hızlı bir hareket yaptı. Burayı da aşan ons altın fiyatı yeni haftaya 1.930 dolar seviyelerinde başlıyor. Buradan da yukarı yönlü denemelerin olmasını ancak hafif bir zorlanma yaşamasını bekliyoruz.

1928-1933 dolar arasında gidip gelme hareketleri görebiliriz. Eğer devamında 1.933 dolar seviyesini aşarsa sonraki adımda rotasını 1.953 dolara çevirecektir diye düşünüyorum.

Bu hafta ABD teşvik paketi onaylanmasına dair gelecek yeni haberler ons altını direkt etkileyecektir. Onay çıkacağı yönündeki haberlerin kuvvetlenmesi, yukarı yönde ivmeyi güçlendirecektir. Geri çekilme olasılıklarında 1.900 dolar seviyeleri görülürse alım için fırsat şeklinde değerlendirilebilir.

Ons altının 1.930 dolar seviyesine yükselmesi beraberinde dolar/TL kurunun da artışı etkisiyle gram altın 487 TL üzerine çıktı. Geçtiğimiz haftalarda 482 TL’ye doğru ana yükseliş kanalından bahsetmiştik, bunun gerçekleştiğini ve hatta aştığını da gördük. Ons altın yükselişi paralelinde eğer dolar/TL kurunda da 7.90 TL psikolojik direnci aşılırsa gram altın 500 TL seviyesini bu hafta büyük olasılıkla test edecektir diye düşünüyorum. Geri çekilme söz konusu olsa dahi gram altın fiyatının 477 TL altına inme ihtimali şu anda oldukça zayıf görülüyor.

Etiketler