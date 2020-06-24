Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Haziran altın yorum

Altının ons fiyatı 7.5 yılın zirvesini görürken, şu dakikalarda zirveye yakın seyrini sürdürüyor. Gram altın fiyatları ise aynı dakikalarda 389 lira seviyesinde hareket ediyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, "İster kısa vade ister orta ve uzun vadeden bakarsanız bakın ons altında mevcut konu başlıkları sürdüğü sürece her geri çekilme bir alım fırsatı vermeye devam ediyor" şeklinde değerlendirdi.

Altının ons fiyatına paralel olarak değer kazanan gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 388 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 389 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 388.96 lira seviyesini, en yüksek ise 392.39 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 17.24 itibarıyla yüzde 0.20 oranında yükselişle 389.89 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2.605 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1779 dolara kadar yükselerek 9 Ekim 2012 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde 0.08 oranında yükselişle 1769 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.

Bugün yurt dışında Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

PİYASA DİNAMİKLERİ ONS ALTINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Ons altın 18 Mayıs’ta gördüğü 1764 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Şu an piyasa dinamikleri ons altını desteklemeye devam ediyor. Salgında ikinci dalganın gelip gelmeyeceğine yönelik riskler ve belirsizler halen daha var. Buna karşın piyasada risk iştahında gözlenen toparlanma dolar üzerinde baskı oluşturuyor. Bu ons altını destekleyen bir etken olurken, ABD-Çin arasındaki haber akışı ikili arasındaki endişeleri artırdı ve ons altında son haftaların yeni yüksekleri test edildi.

Nereden bakarsanız bakın, ister kısa vade ister orta ve uzun vadeden bakarsanız bakın ons altında mevcut konu başlıkları sürdüğü sürece her geri çekilme bir alım fırsatı vermeye devam ediyor. Dolayısıyla kısa vadede 1764 dolar seviyesi stop loss alınarak mevcut uzun pozisyonlar korunabilir ya da yeni uzun pozisyonlar denenebilir. 1747 dolar seviyesi ise ikinci önemli destek konumunda. Bu noktada kısa vade için 1772 dolar ve 1780 dolar direnç seviyelerini izlemeyi sürdürüyoruz.

Orta ve uzun vadede düşük faiz ortamı ve belirsizlikler sürdüğü sürece yönün yukarı yönde devam etmesini beklemekteyiz. Ons altın cephesinde en önemli değişken, salgına yönelik aşının bulunması ve bunun uygulanmaya başlaması olacaktır.

Gram altın ise 390 TL seviyesindeyiz. Ons altında oluşan yükseliş hareketi altını yukarı ittiriyor. Dolar/TL’de ise yatay seyirler var. Dolayısıyla ons altında bahsettiğimiz destek seviyelerine doğru oluşabilecek aşağı yönlü düzeltmelerde gram altında alım fırsatı verebilir. Gram altın için 381 ve 377 seviyeleri alım için ideal yerler olarak görülmekte.

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