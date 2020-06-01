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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Haziran altın yorum

01.06.2020 - 11:02 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Haziran altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 379 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1744 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1733 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Bölümü Karadağ, mayıs ayında (ons altında) 1765 dolar seviyesinin aşılamadığını belirtirken; "altında yükseliş trendinin daha da güçlenmesi adına bu direncin aşılması kritik" şeklinde söyledi.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 379 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 378.09 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 382.29 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 15.19 itibarıyla yüzde 0.18 oranında yükselişle 379.80 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 627 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 498 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1744 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.27 oranında yükselişle 1733 dolardan işlem gördü.

ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİNİN GÜÇLENMESİ İÇİN BU SEVİYE KRİTİK
Eda Karadağ – İntegral Yatırım Araştırma Bölümü

Haziran ayına başladığımız bugün ons altın 1740 dolar çevresinde seyrediyor. Dünya genelinde, kısıtlamalar kademeli bir şekilde kaldırılıyor, diğer yandan virüste ikinci dalga endişesi ise sürmeye devam ediyor. ABD ile Çin arasındaki gerilim piyasaları tedirgin ederken, ABD’de siyahi Amerikalı G. Floyd ölümü sonrası ABD’deki protestolarda artıyor. Bu nedenle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD için zorlu bir süreç dolayısıyla bu durum piyasaların genelini de yakından ilgilendiriyor.

En son, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı D. Trump, Çin ile ilgili bir basın toplantısı yapacağını duyurmuştu ve piyasalarda bu toplantıya yönelik sert yaptırımlar gelebilir mesajı uyandırdı. Ancak, yaptığı toplantı açıkçası güvercin bir tonda algılanınca bu durum bu sabah Asya borsalarını pozitif etkiledi. Bugün gelen bir habere göre, Çin, ABD ile artan gerilim sebebiyle soya ithalatını durdurma kararı aldığını bildirdi. Bu durum bir süre daha devam edecek gibi duruyor ve ABD ile Çin arasındaki gerilim azalmadıkça altında kendisini beslemeye devam edebilir. Bu hafta ABD’den açıklanacak veriler var ancak dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Yazımın başında belirttiğim konu başlıkları altın açısından izlenmeli düşüncesindeyim.

Teknik olarak, mayıs ayında 1765 dolar seviyesi aşılamamıştı ve burada güzel bir direnç oluşturduğunu izledik. Ons altın bu direnci aşmakta zorlandığı sürece yukarı yönde eğimini sürdürmesi başarısız olabilir. Kısacası altında yükseliş trendinin daha da güçlenmesi adına bu direncin aşılması kritik. Buna karşın zaman zaman geri çekilmeler oluyor ve bunu teknik olarak kar satışı olarak yorumlamak mümkün olabilir. Olağanüstü bir durum olmadıkça teknikte satış baskısı pek görülmüyor en azından kısa vade için. Olası geri çekilmelerde 22 günlük ortalama 1720 dolar seviyesinden geçmekte. Bu seviye destek alanı olarak izlenebilir. Olası satışlar buraya kadar karşılandığı sürece tepkilerin gelmesinin muhtemel olacağını düşünüyorum.

Gram altın yatırımcıları mevcutta pozisyonlarını korumaya devam edebilir. İlave alımlar düşüşlerde değerlendirilebilir.

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