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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 11 Ağustos altın fiyatları

11.08.2020 - 09:45 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 11 Ağustos altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 462 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise 1986 dolardan işlem görüyor. Ons altında 2070-2080 dolar civarında bir yorulmanın söz konusu olduğunu belirten Fon yöneticisi Baştürk, "Burada ons atın için bir çöküşten bahsetmek zor olacaktır. Ancak yukarı yöndeki ivmesi de zayıflayabilir" dedi.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 478 lira seviyesinden hareket ederken; yeni güne 472 liradan başladı. Gram altın, ons altın ve dolar kurundaki düşüşlere paralel olarak gerilerken; gün içerisinde en düşük 461.92 lirayı, en yüksek 478.90 lirayı gördü. Gram altın fiyatı, saat 14.10 itibarıyla yüzde 3.27 oranında düşüşle 462.47 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 127 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde en yüksek 2030 doları görürken, sonrasında psikolojik seviye olan 2000 doların altına inerek 1984 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın, şu dakikalarda yüzde 2.04 oranında düşüşle 1986 dolardan işlem görüyor.

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Analistler, global ölçekte makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesi ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD Merkez Bankası (Fed) için daha fazla eylem alanı gördüğünü açıklamasının risk algısını düşürdüğünü ve altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

ALTINDA YUKARI YÖNDE İVME ZAYIFLAYABİLİR
Rıdvan Baştürk – Fon Yöneticisi

Dün 480 TL civarından işlem gören gram altın bu sabah 470 TL’nin altını test etti, ardından biraz toparladı. Ons altında yaşanan sert dalgalanma gram altında da dalgalanmaya neden oluyor. Küresel faizlerin düşük olması, ciddi miktarda yapılan parasal genişlemeler uzun bir süre ons altını destekledi. Fakat 2070-2080 dolar civarında bir yorulma söz konusu. Piyasalarda da yeni bir gelişme bulunmuyor. Burada ons atın için bir çöküşten bahsetmek zor olacaktır. Ancak yukarı yöndeki ivmesi de zayıflayabilir. Ana resimde hala düşüşler alım fırsatı vermeye devam edebilir. 

Dolar kurunda ise yukarı yönde iştah sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi dışında adımlar atmaya devam ediyor. Fakat bu adımların TL üzerindeki baskıyı azaltması zor gözükmekte. Bu nedenle dolar kuru gram altını bir süre daha beslemeye devam edebilir.

Gram altında ana resimde yükseliş eğilimi devam ediyor. Bu yükseliş eğilimi içerisinde kısa süreli düzeltme hareketi dediğimiz kar satışları olağan karşılanmalıdır. Bu nedenle düşüşlerde yeniden fırsatlar görebiliriz. Yukarıda 485-490 TL bölgesinde kar satışlarının gelme ihtimali artacaktır. Aşağıda ise 460 TL ilk destek noktası olarak izlenebilir. 


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