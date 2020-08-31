Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 464 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1976 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1965 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Karadağ, “Hala virüsün etkisi piyasalarda hissedildiği için altında da yön arayışı sürüyor. Özellikle virüs sonlanmadığı ve piyasalar rahatlamadığı sürece altında yukarı yönde eğimin bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz” dedi.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 463 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay bir seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 460.94 lira, en yüksek ise 466.08 lira seviyesini görürken; saat 15.47 itibarıyla yüzde 0.27 oranında düşüşle 464.45 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 122 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1976 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.64 oranında yükselişle 1965 dolardan işlem gördü.

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ALTINDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Küresel piyasalarda, altındaki oynaklık devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, Fed Başkanı Powell’ın enflasyon konusundaki stratejilerini açıklamasının ardından piyasada dolar negatif, altın pozitif bir hava oluşmuştu. Ancak bu şimdilik kısa sürdü ve altın yeniden yatay seyrini korumaya devam ediyor. Hala virüsün etkisi piyasalarda hissedildiği için altında da yön arayışı sürüyor. Özellikle virüs sonlanmadığı ve piyasalar rahatlamadığı sürece altında yukarı yönde eğimin bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz.

Bu hafta, ABD’de tarım dışı istihdam ve PMI verileri takip edilecek. Son dönemde açıklanan veriler beklentilerin üzerinde gelmeye başlayınca bu durum ABD borsalarında rekor kapanışları da destekledi. Dolayısıyla bu hafta açıklanacak verilerin bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum.

Diğer yandan, ABD borsalarına da değinmek lazım çünkü Fed’in yeni stratejisi, ABD ile Çin arasında diyalog pencerelerinin sürüyor olması, beklentilerin üzerinde açıklanan verilerin etkisi derken borsalarda geçtiğimiz hafta pozitif kapanışlar ve rekor seviyeler gördük.

Yeni hafta açılışında da vadeli piyasalarda ABD borsalarında hafif alıcılı bir görünüm izleniyor. Bugün önemli bir veri akışı bulunmadığı için TSİ 16:30 spot piyasa ABD borsalarında pozitif açılışlar bekleyebiliriz. Diğer yandan, ABD ile Çin arasındaki iyimserlik, virüsle ilgili tedavi yöntemlerine yönelik açıklamalar ve ABD verileri bu haftada altın için takip edilebilir.

Altında teknik görünüm, 22 günlük ortalaması 1969 dolar seviyesinden geçiyor ve en yakın direnç alanı olarak izleyebiliriz. 1977 dolar seviyesi bir diğer direnç alanı olarak takip ediliyor. Göstergeler yatay seyrediyor. Altında olağanüstü bir durum olmadıkça tepkiler sakin olabilir yani bu durumda yatay seyrin bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz.

Belirttiğim dirençler aşılmadığı sürece 2000 dolar seviyesine doğru iştah zayıf kalabilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde, 1955-1943 dolar seviyeleri destek alanları olarak takip edilebilir. Gram altın için mevcut pozisyonlar korunabilir. İlave alımlar için 468-470 TL seviyesinin üzerinde kalıcı seyrin görülmesinde fayda var.

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