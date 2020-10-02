Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 2 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 474 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1908 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, "Teknik göstergeler altın için kademeli bir şekilde pozitife dönmeye başladı. Kısa vade için altında geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Şimdilik en yakın direnç alanı 1905-1900 dolar olabilir. Gram altın yatırımcısı mevcutta korumaya devam edebilirler" dedi.

Şenay Zeren

Ons altın ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 469 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 468 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 469.93 lira, en yüksek ise 479.40 lira seviyesini görürken; saat 13.27 itibarıyla yüzde 0.06 oranında yükselişle 474.62 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 776 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 196 liradan satılıyor.

Azalan risk iştahının güvenli liman alımlarıyla yükselen altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1917 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.11 oranında yükselişle 1908 dolardan işlem gördü.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili haber akışları, dolar endeksinin hareketi ve jeopolitik gelişmeler altının ons fiyatı üzerinde etkili olmayı sürdürecek. Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının seçim sürecini nasıl etkileneceği de gündemin odağında olacak.

ALTINDA TEKNİK GÖSTERGELER POZİTİFE DÖNMEYE BAŞLADI

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı D. Trump’ın Covid19 testinin pozitif çıkması nedeniyle piyasalarda sabah saatlerinden bu yana oynaklık yüksek. Risk iştahı zayıflamış durumda. ABD vadelileri ekside seyrederken, güvenli limanlara olan talebinde arttığını gözlemliyoruz.

Kasım ayındaki başkanlık seçimlerine bir ay kaldı. Bu sürecin 14 günü Trump karantinada geçireceği için bu durum seçim sonucunu nasıl etkiler belirsizliği ile karşı karşıyayız. Trump’ın 70 yaş üzerinde olması ve bu rahatsızlığın belki 14 günden bile fazla sürme ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Bu hafta, ulusal bir kanalda ilk kez karşı karşıya gelen Biden ve Trump, 14 Ekim günü ikinci kez bir araya gelecekti. Ancak bu hastalık bu tartışmanın ertelenmesine neden olabilir veya başka seçenekler gündeme gelebilir. Kısacası bu konu hakkında bir çok belirsizlik var ve öngörülmesi oldukça zor. Bu süreç risk iştahının zayıf kalmasına neden olabileceği gibi ons altını da besleyebilir.

Diğer konu başlığımız ise ABD’de yeni teşvik paketinin gündemde olması. Demokratlar 2.2 trilyon Dolarlık teşvik paketini onayladılar, şimdi sıra Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da. Buradan belki onay olmayabilir ihtimalleri kulislerde dolaşmaya başladı. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile bu paket hakkında görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Şimdilik miktar olarak mutabakat sağlanmamış gibi dursa bile yine de iki Bakan umutlu olduklarını ifade ediyorlar. Eğer, paket onayı Senato’dan geçmesi durumunda en son imza aşaması Başkan Trump’ta olacak. Paket ile ilgili süreçte devam ediyor.

Bu haftanın genelinde böyle bir paketin gündeme gelmesi bile ABD borsalarını pozitif etkilemişti, çünkü geçtiğimiz haftalarda, Başkanlık seçimi öncesinde Cumhuriyetçiler-Demokratlar arasında teşvik paketi ihtimalinin söz konusu bile olmayacağı belirtiliyordu. Dolayısıyla Demokratlardan gelen bu adım aslında piyasalardaki endişenin de azalmasına ve altının da biraz zayıflamasına neden oldu. Belki virüs hala devam ediyor ve ekonomiler toparlanmakta zorlanıyor. Ancak, Merkez Bankaları ve hükümetlerin uyguladıkları bu politikalar veya adımlar en azından fiyatlamaları rahatlattığı gibi endişelerinde biraz azalmasını destekliyor.

Tabii unutmamak gerek, hala virüs etkisini dünya genelinde sürdürüyor. Özellikle, son dönemde Avrupa’da vaka sayılarındaki artışın hız kazanmasıyla önlemlerin yeniden gündeme gelmesi, aynı zamanda diğer ülkelerde de vaka sayılarında artışın görülmesi piyasalar için pek olumlu değil. Her ne kadar teşvik paketleri gündemde bile olsa eğer ilerleyen günlerde bu virüs seyrini daha da kötüye sürüklerse o zaman ABD borsaları başta olmak üzere sert satışlarla karşılaşabiliriz. Bu satış, altın için hem olumlu hem olumsuz olabilir.

Hatırlayalım, pandeminin ilk aylarında hisse senetlerindeki kaçışlarla beraber nakde doğru talebin arttığı dikkat çekmişti ve o zaman altında da satışlar artmıştı. Geçtiğimiz haftada buna benzer bir olayı yeniden yaşadık. Dolayısıyla virüs devam ettiği sürece yine benzer bir fiyatlama yaşama ihtimalimizin hala olduğunu da eklemek isterim. Ancak olası böyle bir satışın olması demek yatırımcılar açısından bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Örnek verecek olursam, geçtiğimiz günlerde yine aynı senaryo ve altın 1848 dolar seviyesine doğru hızla gevşedi, ancak sonrasından buradan aldığı destekle kademeli bir şekilde toparlanmaya başladı ve yazıyı kaleme aldığı saatlerde ons altın 1900 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Her düşüş bir fırsat olabilir diye genellemek yapmak yanlış olabilir ancak dinamikleri iyi tespit etmek gerekebilir diyelim.

Sonuç olarak, Trump’ın rahatsızlığı piyasadaki seyri biraz değiştirecek gibi duruyor. Bugün TSİ 16:30 ABD spot piyasa açılışı negatif olabilir. Şu sıralarda ABD vadelileri yüzde 1 üzerinde ekside seyrediyor. Tarım dışı istihdam günü ve bu durum ikinci planda kalabilir. Trump gündemde. Gelecek hafta, Fed üyelerinin konuşmaları, eylül ayı Fed toplantı tutanakları ve PMI verileri bulunuyor. Ancak ben yine de verilerin altın üzerinde etkisinin sınırlı kalmasını bekliyorum. Trump’ın durumu, virüsün seyri ve Başkanlık seçimine doğru giderken bu patikada ne gibi değişiklikler olacak bunlar daha önemli olacaktır. Bunların yanına Senato’da onaylanması beklenen teşvik paketini de unutmamak gerek.

Teknik olarak ele alırsam, yukarıda bahsettiğim 1848 dolar ana destek noktası olarak izlenebilir. Şu anda bu destekten uzakta seyreden altın için olası bir satış senaryosunda bu destek yeniden ön plana çıkabilir. 22 günlük ortalama 1918 dolar seviyesinden geçiyor ve en yakın direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu direncin üzerine doğru bir eğim görülmesi durumunda bir sonraki direnci 1923-1935 dolar aralığı olabilir. Bu dirençlerinde üzerinde 1945 dolar (50 Günlük HO) direnci takip ediliyor.

Teknik göstergeler altın için kademeli bir şekilde pozitife dönmeye başladı. Kısa vade için altında geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Şimdilik en yakın direnç alanı 1905-1900 dolar olabilir. Gram altın yatırımcısı mevcutta korumaya devam edebilirler. Ons altındaki harekete bağlı olarak eğer 1900 dolar üzerinde seyirler devam ederse, gram altın içinde kademeli bir şekilde portföylerde ağırlığı arttırabilirler.

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