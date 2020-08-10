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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 10 Ağustos altın fiyatları

10.08.2020 - 09:29 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 10 Ağustos altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 477 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 2036 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 2031 dolardan işlem görüyor. Stratejist Karabulut, "(ons altın) ekopolitik olarak değerlendirildiğinde 2011 Eylül ve 2013 Mayıs sonrası yaşanan satış dalgasına benzer bir satış baskısı ile karşı karşıya da kalınabilir ki iki tarihte de 400’er dolarlık satış baskısı görülmüştü" dedi.

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 477 liradan tamamlarken; haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 470.43 lirayı; en yüksek 481.81 lirayı görürken; saat 17.22 itibarıyla yüzde 0.58 oranında yükselişle 479.80 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 262 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde en yüksek 2049 doları görürken, şu dakikalarda yüzde 0.54 oranında düşüşle 2045 dolardan işlem görüyor.

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ONS ALTINDA SATIŞ BASKISINA DİKKAT
Yeliz Karabulut - Stratejist

Altın ons 2011 yılında gördüğü zirveyi geçtiğimiz hafta test etti ve hızlı bir yükseliş kaydetti. 2077 dolar seviyesini gördükten sonra şu an hafif bir kar realizasyonu görülmekte... Bundan sonraki süreçte ise altın ons için çok dikkatli olunması gerekmektedir.

Her ne kadar 1920 seviyesini geçmesi 2400 dolarlı seviyelere işaret etse de ekonomilerin tekrar kapanmayacağı beklentileri yine ABD'de beklenen son teşvik paketi sonrasındaki hareketin biraz bekle-gör politikasına geçmesi beklentisi altında satış baskısı getirebilir. Diğer bir etken ise, Trump yönetiminin seçime doğru giderken seçimleri kaybedeceği hakim olması halinde; Trump'ın gerilim politikasının ortadan kalkması ya da en azından alt perdeden devam etmesi halinde altın fiyatlarında satış baskısı getirebilir.

Altın fiyatlarında, evet 2400 dolar seviyesi teknik olarak mümkün fakat ekopolitik olarak değerlendirildiğinde 2011 Eylül  ve  2013 Mayıs sonrası yaşanan satış dalgasına benzer bir satış baskısı ile karşı karşıya da kalınabilir ki iki tarihte de 400’er dolarlık satış baskısı görülmüştü.


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