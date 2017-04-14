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Altında ralli sona mı erdi?

14.04.2017 - 09:01 | Son Güncelleme : 14.04.2017 - 10:07

RBC, altında son dönemde görülen rallinin Trump'tan kaynaklandığını ve sürdürülemez olduğunu kaydetti.

Royal Bank of Canada (RBC), altının Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmasına neden olan rallinin ABD Başkanı Donald Trump'ın dolar ile ilgili yorumlarından kaynaklandığını ve aşırı olduğunu kaydetti.

Helima Croft başkanlığındaki RBC analistleri, Perşembe günkü bilgilendirme notunda, "Mevcut seviyelerin cazip bir giriş noktasını temsil etmediğini kesin bir biçimde düşünüyoruz," dedi ve "Dolardaki ani tepki düşüşü muhtemelen altına yönelik alımların sürmesine neden olmayacak" şeklinde görüş bildirdi.

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ABD Başkanı Trump, Çarşamba günü Wall Street Journal'a verdiği mülakatta doların çok güçlenmekte olduğunu ve bunun ABD'li şirketlerin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini söylemişti.

ABD dolarının 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi Çarşamba günü yüzde 0.5 düştü.

RBC analistleri, "Suriye ve Kuzey Kore'ye ilişkin jeopolitik gerginlikler de altına yönelik güvenli liman alımlarını destekledi." dedi ve "Altın, bu riskler sürekli bir riskten kaçma hareketlerine doğru somutlaşmazsa, fiyat bazında biraz kendisinin ötesine geçmiş durumda" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Altın, bazı önemli piyasaların tatil nedeniyle kapalı olduğu Cuma günü ons başına 1,286.20 dolar civarında ilkem görüyordu.


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