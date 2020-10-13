1 gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın yorum, 13 Ekim güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 488 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1921 dolardan işlem görüyor. Ons altında 1934 dolar direncinin kritik olacağını belirten Baştürk, "Bu seviye altında kalındığı sürece baskı görebiliriz" şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 487 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe 486 liradan başladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 483.66 lira, en yüksek ise 489.35 lira seviyesini görürken; saat 14.09 itibarıyla yüzde 0.17 oranında yükselişle 488.31 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 796 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 276 liradan satılıyor.

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1925 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.09 oranında düşüşle 1921 dolardan işlem gördü.

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Bugün küresel piyasalarda ABD ve Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde ZEW Beklenti Anketi başta olmak üzere yoğun veri gündemi bulunurken; jeopolitik gelişmeler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışı ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler altın fiyatlarının odağında kalmaya devam edecek.

1934 DOLAR DİRENCİ KRİTİK

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altın son 3 işlem günüdür nispeten yatay hareketler sergiliyor. Yukarıda 489-490 TL bölgesinin direnç yapıldığını görmekteyiz. Gram altında son dönemde dolar kurundaki yükseliş önemli rol oynuyor. Ons altın tarafında ise bir yukarı bir aşağı dalgalanma var. Burada dolar kurundaki görünüm belirleyici olmaya bir süre daha devam edebilir.

Türkiye risk primi 500 baz puan üzerinde kalmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hamlelerinin TL üzerindeki baskıyı azaltamadığını görmekteyiz. Burada daha kuvvetli bir faiz artırımı gelirse TL üzerindeki baskı azalabilir. Yoksa mevcut görünüm sürebilir. Teknik olarak 7.80 TL üzerinde kalınması TL için riskli bölge olacakken, 8.00 TL eşiğine yaklaştıkça kar satışları gelebilir.

Ons altın ise küresel bazdaki risk iştahı ile hareket ediyor. Majör borsalar yükselince değer kazanan ons altın, borsalara satış gelince ise geriliyor. Burada yukarı yönde kuvvetli bir beklentim yok. Daha çok yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirildiği bir ons altın görebiliriz. Teknik olarak 1934 dolar direnci kritik olacaktır. Bu seviye altında kalındığı sürece baskı görebiliriz.

Gram altın özeline baktığımızda ana resim, her zaman ısrarla söylediğim gibi hala pozitiftir. 462 TL üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde görünüm sürecektir. Bu nedenle olası geri çekilmelerde fırsatlar görebiliriz. Yukarıda ise 489-490 TL bölgesi önemli direnç konumunda. Buralardan kısa süreli kar satışları/pozisyon azaltmalar gelebilir.

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