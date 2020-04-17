Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 17 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları, gün içerisinde 383 liradan 370 lira seviyesine kadar gerilerken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde şu sıralarda 1698 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Menkul Araştırma Uzmanı Karadağ, "Ons altın bu hafta 1745 dolar seviyesine doğru yükselişinin ardından bu seviyenin üzerine yükselmekte zorlandığı için buradan kar satışları görüldü. Altında ani hareketlere karşı dikkatli olunmasında fayda var" şeklinde değerlendirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 384 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 377 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 370.25 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 383.85 lira seviyesini gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 621 lira, Cumhuriyet altını da 2.427 liradan satılıyor.

Gram altın saat 15.48 itibarıyla yüzde 1.86 oranında düşüşle 376.40 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 1.11 oranında düşüşle 1698 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.670-1.720 dolar, gram altında ise 370-390 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

ALTINDA ANİ HAREKETLERE KARŞI DİKKAT

Eda Karadağ - İntegral Yatırım Menkul Araştırma Uzmanı

Küresel piyasalarda, virüs ile ilgili gelişmeler sürüyor. Bu sabah, Çin’den gelen büyüme verilerinde daralma görüldü, ancak etkisi olumsuz olmadı. Çünkü piyasalar Çin ekonomisine yönelik sürpriz bir beklenti içinde şimdilik değil. Piyasalarda bu sabah, dün ABD’den gelen açıklamalar etkisini gösteriyor. ABD Başkanı Trump, ülkesinde alınan Corona virüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu. Beyaz Saray'ın yayımladığı plana göre, virüs önlemlerini gevşetme sürecine gitmeleri için eyaletlerde bazı şartlar aranacak. Bunlar arasında, 14 gün üst üste virüs vakalarının düşüş göstermesi ve hastanelerin kriz programı olmadan da hastaları tedavi edebilecek kapasiteye ulaşması gibi kriterler yer alıyor.

Diğer yandan, Amerikan şirketi Gilead Industries Inc. tarafından üretilen bir ilaç, Chicago’da tedavi gören hastaların üzerinde denendiğini ve hastaların iyileştiğine yönelik haberler geldi. Bu haberler doğrultusunda dün ABD borsaları günü pozitif tamamlarken, güvenli limanlardan bir miktar çıkışların görüldüğü dikkat çekiyor. Bu gelişmeler önemli olduğu için bugünde olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Ons altın bu hafta 1745 dolar seviyesine doğru yükselişinin ardından bu seviyenin üzerine yükselmekte zorlandığı için buradan kar satışları görüldü. Altında ani hareketlere karşı dikkatli olunmasında fayda var. Geri çekilmelerde kalıcı olup olmaması 1700 dolar altındaki performansa bağlı olacaktır. Gram altın yatırımcısı mevcutta pozisyonlarını korumaya devam edebilir.

Etiketler