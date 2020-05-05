Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 5 Mayıs altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 386 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1709 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1697 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, "Gram altında oluşabilecek geri çekilmede 380 – 377 TL arası alım yeri olarak değerlendirilebilir"dedi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 385 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 384 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 382.70 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 388.17 lira seviyesini gördü.

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Gram altın saat 17.15 itibarıyla yüzde 0.13 oranında yükselişle 386.62 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 0.19 oranında düşüşle 1697 dolardan işlem gördü.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmeye başlanmasına karşın, ABD ve Çin arasındaki gerilim ve gümrük tarifesi artırımlarının tekrar gündeme getirilmesinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.

GRAM ALTINDA 380 – 377 TL ARASI ALIM YERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Piyasada salgının etkileri halen hissediliyor. Dolayısıyla riskten kaçınma isteği ons altının güven liman olarak talebinde devamlılığı sağlıyor. Bugün ons altını etkileyecek önemli bir gelişme olmadı ancak ABD tahvil faizlerini ve salgının etkilerinin özellikle ABD ekonomisindeki yansımasını yakından takip etmekte fayda var. Ons altın da şu sıralar izlediğimiz sıkışma alanı henüz bozulmadı. Dolayısıyla 1682-1725 dolar arasındaki sıkışma alanının ne yöne bozulacağına yönelik şimdilik net bir sinyalden bahsetmek güç. Ons altında halen daha geri çekilmelerin alım fırsatı vereceği ortam devam ediyor. Bu Cuma tarı dışı istihdam verilerinin takip edilmesine fayda olacaktır.

Ons altındaki görüşüme paralel olarak gram altının da yıl genelinde iyi bir potansiyel yatırım aracı olacağını düşünmekteyim. Gram altında oluşabilecek geri çekilmede 380 – 377 TL arası alım yeri olarak değerlendirilebilir.

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