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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 30 Eylül altın fiyatları

30.09.2020 - 09:38 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 30 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 471 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1883 dolardan işlem görüyor. Fon Yöneticisi Baştürk, "Ana trend desteğim 450 TL’de yer alıyor. Bu seviye üzerinde kalındığı her durumda düşüşler fırsatı vermeye devam edebilir" derken "Dirençlerden de kar satışları önerebilirim" şeklinde uyardı.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanımını sürdüren gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 476 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 471 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 469.58 lira, en yüksek ise 477.71 lira seviyesini görürken; saat 17.11 itibarıyla yüzde 1.12 oranında düşüşle 471.16 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 167 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1900 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.55 oranında düşüşle 1887 dolardan işlem gördü.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili haber akışları, dolar endeksinin hareketi, jeopolitik gelişmeler ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haberler altının ons fiyatı üzerinde etkili olmayı sürdürecek.

DÜŞÜŞLER FIRSAT VERMEYE DEVAM EDEBİLİR
Rıdvan Baştürk - Özel Fon Yöneticisi

Geçen hafta 450 TL civarına kadar gerileyen gram altında toparlanma oldukça hızlı oldu ve 475 TL civarı test edildi. Bu aşamada kısa süreli kar realizasyonları görebiliriz.

Ons altında önemli bir hareket yapısı yok. Küresel bazda risk iştahı yükselince ons altın da yükseliyor, diğer yandan risk iştahı düşünce ons altın da baskı altında kalıyor. Bu aşamada risk iştahının zayıf seyretmesini bekliyorum. Bu nedenle ons altında da baskı görebiliriz.

Dolar kurunda ise son günlerde yaşanan yükselişlerin ardından sınırlı da olsa kar satışları geldiğini görmekteyiz.

Gram altında ana trend pozitif şekilde kalmaya devam ediyor. Ana trend desteğim 450 TL’de yer alıyor. Bu seviye üzerinde kalındığı her durumda düşüşler fırsatı vermeye devam edebilir. Geçen hafta yaşandığı gibi... Ancak dirençlerden de kar satışları önerebilirim. Burada 475-477 TL bölgesini kritik bölge olarak izliyorum. Bu bölgelerden gram altında aşağı yönde düzeltme görebiliriz. 

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