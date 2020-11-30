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30 Kasım altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, altın yorum

30.11.2020 - 09:54 | Son Güncelleme :
30 Kasım altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın, altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 443 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1772 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “Altın yatırımcısına bu haftaya özel olarak, her gün çok yakın bir şekilde gelişmeleri takip etmeleri, fiyatlardaki hızlı iniş çıkışlara hazır şekilde pozisyon alarak ani hareketlerden kaçınmaları olacaktır” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 449 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 446 lira seviyesinden başladı. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 440.20 lira seviyesini, en yüksek ise 454.02 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 17.14 itibarıyla yüzde 1.23 oranında düşüşle 443.99 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 727 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 995 liradan satılıyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haberler altının ons fiyatını baskılarken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1800 dolar seviyesini en düşük ise 1764 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.95 oranında düşüşle 1772 dolardan işlem gördü.

ALTIN YATIRIMCISINA BU HAFTAYA ÖZEL ÖNERİ
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Ons altın, geçtiğimiz hafta kritik destek olarak gösterdiğimiz önce 1.830 dolar ardından da 1.800 dolar seviyelerini aşağı yönlü kırınca bu fiyatlardan düşüşler de süratli olmuştu. Haftaya günün ilk saatlerinde 1.765-1.771 dolar aralığında başlayan ons altında yeniden 1.800 dolar seviyesine doğru bir toparlanma çabası görüyoruz. Bu çabaların sonuç verip de yeniden 1.800 dolar seviyesine yükselişin güçlenmesi için öncelikle 1.785 dolar seviyesinin aşılmasını ve 1.785 doların üzerinde kalıcı şekilde ilerlemesini bekliyoruz.

1.785 doların üzerinde tutunabildiği müddetçe ons altının yeniden 1.800 dolar seviyesini aşma ihtimalini kuvvetli görüyoruz. Bu hafta ons altın fiyatlarına dolaylı bir şekilde etki edecek en önemli gelişme Fed Başkanı Powell’ın ABD kongresine yapacağı sunum olacak. Birkaç haftadır ketum bir tutum sergileyen Powell, eğer bu haftaki sunumunda ilave birtakım genişleyici politikalardan bahsederek Fed’in sonraki adımlarına dair ipuçları verirse 2 yıldan fazla bir süreden beri görülmemiş derecede düşük seviyelerde olan ABD dolar endeksindeki düşüş devam edebilir.

Eğer aşı haberlerine dair son derece olumlu gelişmeler olmasaydı ABD dolar endeksindeki bu geri çekilme sonucunda ons altın fiyatlarında direkt bir yansıma olacağı öngörüsünde bulunabilir ve hızlı bir çıkış ihtimalinden bahsedebilirdik. Ne var ki geçtiğimiz hafta ABD doları ve ons altın fiyatı arasında da pozitif bir korelasyon yaşamaya başladık.

Bu durum neticesinde bu hafta ons altın fiyatlarını değerlendirirken makro ekonomik ve jeo-politik gelişmelerin önünde teknik fiyat seviyelerine göre bir yorum yapmak daha isabetli olacak görünüyor. O nedenle de bugün ve bu hafta yukarıda bahsettiğimiz teknik seviyelere daha çok dikkat çekiyoruz.

Gram altın ise, ons altındaki bu geri çekilmeler neticesinde  445 TL seviyesinde bir destek bulmuş durumda. Yukarıda ise 454 TL ve 458 TL dirençleri var. Gram altında, ons altından farklı olarak direnç seviyeleri nispeten daha hızlı aşılabilir durumda. Bunun ardındaki neden ise dolar/TL kurunda görülen 7.85 TL direncinin kırılarak yükselişin hızlanması ihtimali olacaktır. Oldukça yoğun bir veri ajandasının olduğu bu hafta içerisinde altın yatırımcısına verebileceğimiz en önemli tavsiye; özellikle bu haftaya özel olarak, her gün çok yakın bir şekilde gelişmeleri takip etmeleri, fiyatlardaki hızlı iniş çıkışlara hazır şekilde pozisyon alarak ani hareketlerden kaçınmaları olacaktır.


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