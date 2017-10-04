‹ Önceki Haber Albaraka Türk 164.5 milyon TL takipteki alacağını sattı Albaraka Türk 164.5 milyon TL takipteki alacağını sattı Sonraki Haber › New York borsası rekorla kapandı New York borsası rekorla kapandı

Çeyrek altın ne kadar? ( 4 Ekim altın fiyatları )

04.10.2017 - 08:46 | Son Güncelleme : 04.10.2017 - 08:55

Altın fiyatları doların gerilemeye başlamasıyla yükseldi. Çeyrek altın şu dakikalarda 240 liradan alıcı buluyor.

Altın fiyatları dün yedi haftanın dip seviyesini gördükten sonra bugün doların bir buçuk ayın zirvesinden gerilemesiyle yükseldi. Spot altının ons fiyatı dün 1,267.76 dolar ile Ağustos ortasından bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.3 artışla 1,275.34 dolara yükseldi.

ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,278 dolara yükseldi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 146 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,46 yükselişle 240 liranın üzerinde, cumhuriyet altını ise 985 liradan alıcı buluyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

  • çeyrek altın
  • gram altın
  • ons altın
‹ Önceki Haber Albaraka Türk 164.5 milyon TL takipteki alacağını sattı Albaraka Türk 164.5 milyon TL takipteki alacağını sattı Sonraki Haber › New York borsası rekorla kapandı New York borsası rekorla kapandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
103.908 Değişim: 0,00% Hacim : 2.328 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 103.908 03.10.2017 Yüksek 103.908
Açılış: 103.908
3,5643 Değişim: -0,21%
Düşük 3,5616 04.10.2017 Yüksek 3,5763
Açılış: 3,5718
4,1964 Değişim: 0,01%
Düşük 4,1912 04.10.2017 Yüksek 4,2063
Açılış: 4,1958
146,29 Değişim: 0,17%
Düşük 145,93 04.10.2017 Yüksek 146,46
Açılış: 146,04
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.