Çeyrek altın ne kadar? ( 4 Ekim altın fiyatları )

Altın fiyatları doların gerilemeye başlamasıyla yükseldi. Çeyrek altın şu dakikalarda 240 liradan alıcı buluyor.

Altın fiyatları dün yedi haftanın dip seviyesini gördükten sonra bugün doların bir buçuk ayın zirvesinden gerilemesiyle yükseldi. Spot altının ons fiyatı dün 1,267.76 dolar ile Ağustos ortasından bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.3 artışla 1,275.34 dolara yükseldi.

ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,278 dolara yükseldi.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları 146 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,46 yükselişle 240 liranın üzerinde, cumhuriyet altını ise 985 liradan alıcı buluyor.

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