Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 23 Haziran Altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 388 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1761 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1759 dolardan işlem görüyor. Gram altın özelinde yukarı yönde beklentilerini sürdürdüğünü belirten Özel Fon Yöneticisi Baştürk, "380 TL ve 375 TL gibi seviyeler destek seviyeleridir. Olası düşüşler fırsat vermeye devam edecektir. Yukarıda ise 395-400 TL bölgesi gram altın için önemli bir realizasyon bölgesi olabilir" şeklinde belirtti.

Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 385 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 385 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 384.72 lira seviyesini, en yüksek ise 388.56 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 16.06 itibarıyla yüzde 0.49 oranında yükselişle 388.06 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 633 lira, Cumhuriyet altını da 2.587 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1761 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.30 oranında yükselişle 1759 dolardan işlem gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

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Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.

KISA SÜRELİ GERİ ÇEKİLMELERİN ÖNEMİ YOK ​

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altında yukarı yönde hareket yapısı devam ediyor. Dönem dönem düşüşler olsa da bu hareketler sınırlı kalıyor ve alım fırsatları veriyor. Gram altını son dönemde yukarıya taşıyan en büyük faktör ons altındaki yükselişler. Hatırlarsanız sürekli olarak ons altında ana dinamiklerin yukarı yönü desteklediğini ve 1670 dolar 1700 dolar gibi destekler üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde beklentimizi dile getirmiştik. Hem temel dinamikler hem de teknik dinamikler ons altını yukarı taşımaya devam ediyor. Burada 1765 dolar direncini yakın izlemekte fayda olacaktır.

Dolar kuru ise 12 Haziran’dan bu yana 6.81-6.86 TL seviyeleri arasında dalgalanıyor. Küresel bazda yüksek oynaklık olmasına rağmen hareketler oldukça yatay. Perşembe günü gelecek faiz kararı burada önemli olacaktır. Beklentiler 25 baz puan indirim olması yönünde ama ben daha fazla bir indirimi masada tutuyorum. Dolar kurunda kısa vadede 6.80 TL, genel resimde 6.70 TL ve 6.60 TL destek bölgeleri. Bu bölgeler üzerinde dolar kurunda yukarı yönde yapı devam edebilir.

Gram altın özelinde yukarı yönde beklentimi sürdürüyorum. Kısa süreli geri çekilmelerin bir önemi yok. 380 TL ve 375 TL gibi seviyeler destek seviyeleridir. Olası düşüşler fırsat vermeye devam edecektir. Yukarıda ise 395-400 TL bölgesi gram altın için önemli bir realizasyon bölgesi olabilir.

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