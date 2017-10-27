Çeyrek altın ne kadar? ( 27 Ekim altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 1267 seviyesinden işlem görürken, altının gram fiyatı dün akşam 156,8 lirayla rekor kırmasının ardından bugün 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 256 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı, dün akşam 156,8 lirayla rekor kırmasının ardından bugün 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 156,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 155,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı ve saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,35 değer kazancıyla 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN DAR ARALIKTA SEYREDİYOR

Altın fiyatları seansın ilk işlemlerinde üç haftanın dip seviyesini gördükten sonra doların euro karşısında değer kazanmasıyla dar aralıkta seyrediyor.

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Dolar Avrupa Merkez Bankası'nın tahvil alım programının süresini uzatmasının ardından euro karşısında değer kazandı. Spot altının ons fiyatı 1,265.08 dolar ile 6 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra neredeyse değişim göstermeyerek 1,267 dolarda seyrediyor. Spot altın haftalık yüzde 1 düşüş kaydetmeye hazırlanıyor.

ABD altınının Aralık vadeli fiyatı ise yüzde 0.1 düşüşle 1,268 dolara geriledi.