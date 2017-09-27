Altın tahvili ihracı 2 Ekim’de başlıyor

2 Ekim tarihinden itibaren, Türkiye genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine'den konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Müsteşarlığımızca, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla 2 Ekim 2017 tarihinden itibaren, belirlenen Ziraat Bankası Şubeleri aracılığıyla, Türkiye genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda, 2-6 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak olan 1.Etap talep toplama işlemleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Rize, Sivas, Samsun ve Zonguldak'ta gerçekleştirilecektir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde diğer etaplarda da farklı şubeler aracılığıyla talep toplama işlemlerine devam edilecektir.

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Bu çerçevede, Türkiye genelinde etap etap yapılacak talep toplama işlemlerinin gerçekleştirileceği illere ve şubelere ilişkin bilgilere https://www.hazine.gov.tr/ ve http://www.ziraat.com.tr/ internet sayfalarından ulaşılabilir.

Senetler, talep toplama dönemini takip eden hafta Çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak olup yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli %1,20 (yıllık %2,40) getiri sağlayacaktır. Getiriler yatırımcıların hesaplarına TL cinsinden ödenecektir.

Bu kapsamda, ihraç edilecek Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikalarına ilişkin genel bilgiler aşağıda yer almaktadır:

° Vade: 728 Gün

° Kupon/Kira Dönemi: 6 ay

° Kupon/Kira Oranı: % 1,20

° Yıllık Getiri Oranı: %2,40

Yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya Darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda söz konusu taleplerini aşağıdaki tabloda belirtilen ve her bir etap için geçerli olan fiziki altın talep etme dönemlerinde Ziraat Bankası'na başvurarak iletmeleri gerekmektedir. Söz konusu tarihler arasında fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, Banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecektir.