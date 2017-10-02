Altın tahvili almadan önce mutlaka okuyun!

Hazine Müsteşarlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası için bugün talep toplamaya başlıyor.

Hazine Müsteşarlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası için bugün talep toplamaya başlıyor. Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası almadan önce bilmeniz gerekenler özetle şöyle:

1 - NEREDEN ALINIR?

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası için aracı tek banka Ziraat Bankası.

2 - NASIL ALINIR?

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İhraçların amacı fiziki altını bulunan bireysel yatırımcılara belirli bir getiri sağlayarak yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması. Bu kapsamda altın tahvili almak için altın gerekiyor.

22 ve 24 ayar Cumhuriyet ziynet ve sikke altınlar, darphane altınları, külçe altınlar ve 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar kabul edilebilecek.

Üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) ile Reşat Altınlar kabul edilmeyecek.

3 - NE ZAMAN ALINIR?

Talep toplama 27 Ekim'e kadar devam ederken 4 ayrı talep toplama dönemi bulunuyor.

1. Etap, 2-6 Ekim arasında. 6 Ekim'de bitecek ilk talep toplama döneminin valör tarihi 11 Ekim. İtfa ise 9 Ekim 2019 ve yatırımcılar 30 Eylül-4 Ekim 2019 arasında fiziki altın talep edebilecek.

2. Etap, 9-13 Ekim.13 Ekim'de bitecek ikinci talep toplama döneminin valör tarihi 18 Ekim. İtfa ise 16 Ekim 2019 ve yatırımcılar 7-11 Ekim 2019 arasında fiziki altın talep edebilecek.

3. Etap, 16-20 Ekim.20 Ekim'de bitecek ikinci talep toplama döneminin valör tarihi 25 Ekim. İtfa ise 23 Ekim 2019 ve yatırımcılar 14-18 Ekim 2019 arasında fiziki altın talep edebilecek.

4. Etap, 23-27 Ekim.27 Ekim'de bitecek ikinci talep toplama döneminin valör tarihi 1 Kasım. İtfa ise 30 Ekim 2019 ve yatırımcılar 21-25 Ekim 2019 arasında fiziki altın talep edebilecek.

4 - NE KAZANDIRIR?

Kupon/kira dönemi 6 ay olan tahvil/sertifikalar 6 ayda bir yüzde 1,20, yılda yüzde 2,40 getiri veriyor. Kupon geliri ve kira geliri TL karşılığı ödenecek.

Vade tarihine kadar o güne kadar işlemiş geliri ile altın tahvili Ziraat Bankası'nın işlem anındaki fiyatı ile satış yapabilecek ve satış bedeli Türk Lirası olarak ödenecek.

Bununla birlikte, ihraçtan sonraki ilk 90 gün boyunca Ziraat Bankası tarafından yapılabilecek geri alımlar, Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen iskonto oranı olan yüzde 1,50 ile yapılabilecek. İhraç tarihini takip eden 3 aylık süre sonrasında satış yapılmak istenmesi durumunda herhangi bir iskonto uygulanmayacaktır.

Geri alımda maksimum adet de 1000 nominal.

5 - NE KADAR VERGİ ÖDENİR?

Altın ve altına dayalı kira sertifikaları hisse senetleri gibi vergiden muaf.

Kazançlar yüzde 0 vergiya tabi.

6 - FARKI NEDİR?

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının getirileri birbirleriyle eş.

Altına Dayalı Kira Sertifikası, sertifika sahiplerine, gayrimenkulün kiralanmasından elde edilen kira gelirini, payları oranında dağıtmakta. Altına Dayalı Kira Sertifikasında kira geliri kira sözleşmesi uyarınca altın fiyatına endeksli olarak belirlenmekte ve yatırımcısına altın fiyatına endeksli Türk Lirası cinsi bir kira getirisi sağlamakta.

Altın tahvilleri ise, diğer devlet tahvillerinde olduğu gibi, arkasında her hangi bir gayrimenkul işlemi olmayan, yatırımcısına, satın aldığı Tahvil karşılığında altın fiyatına endeksli Türk Lirası cinsi faiz geliri sağlayan bir yatırım aracı konumunda.

7 - NASIL GERİ ALINIR?

Vade tarihinde halen yatırım hesaplarında altın tahvili bulunan yatırımcılar, vadeden önce duyurulan tarihlerde anaparalarını fiziki olarak çeyrek altın ve/veya 1 kg külçe olarak isteyebilecek.

Fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anapara ödemeleri ise vadesiz altın mevduat hesaplarına gram olarak kaydedilecek.

Fiziki itfa talebinde bulunan yatırımcılar fiziki altınlarını ilgili Ziraat Bankası şubelerinden teslim alırken belirlenen takvim dahilinde fiziki altınların teslim alınmaması halinde, anapara tutarı altın mevduat hesaplarına kaydedilecek.