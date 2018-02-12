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Altın hesapları rekor seviyede

12.02.2018 - 13:05

​Jeopolitik risklerdeki artış ve dövizdeki oynaklığın etkisiyle vatandaş "güvenli liman" altına yönelirken, bankalardaki altın hesapları geçen yıl 24 milyar 103 milyon lira ile tarihi yüksek seviyede gerçekleşti.

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına da aracılık eden altın hesapları, jeopolitik risklerdeki artış ve döviz piyasasındaki oynaklığın etkisi ile geçen yıl rekor seviyeye yükseldi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, kıymetli maden depo hesaplarının tutarı, geçen yıl 24 milyar 103 milyon liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamın 23 milyar 474 milyon lirası yurt içi, 629 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu.

Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2016'da 17 milyar 445 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Bu da söz konusu tutarın 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 38,2 arttığına işaret etti.

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BANKALARDA 153,6 TON ALTIN VAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı geçen yılın son işlem gününü 156 bin 900 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün 2017 sonunda 153,6 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2016 sonunda 132,5 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde bir yıllık süreçte 21,1 ton artış kaydettiğine işaret etti.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ALB Forex Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk, altın hesaplarındaki yükselişin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz yerine altın tasarrufu yapma çağrısı ile başladığını söyledi.

Bunun dışında elinde tasarrufu olan ve faize duyarlı yatırımcıların bankaların altın depolarına yöneldiğini belirten Kuğucuk, hem Dünya Altın Konseyi hem de BDDK raporlarının yurt içinde yatırımcının altına ilgisini doğruladığını ifade etti. 


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