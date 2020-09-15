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Gram altın, çeyrek altın, altın fiyatları, ons altın, altın yorum, 15 Eylül altın fiyatları

15.09.2020 - 09:24 | Son Güncelleme :
Gram altın, çeyrek altın, altın fiyatları, ons altın, altın yorum, 15 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 473 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise 1967 dolardan işlem görüyor. Bugün Trump’ın Tiktok‘a tanıdığı sürenin son günü olduğunu hatırlatan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Karadağ, “Süreyi uzatmazsa ve sonlandırırsa, ABD ile Çin arasındaki gerilimi tetikleyebilir ve bu durum altın için olumlu olabilir. Süreyi uzatırsa ki Oracle ile görüşmeler sürüyor, o zaman altın için pek olumlu olmaz” dedi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 471 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 473 TL seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 470.02 lira, en yüksek ise 473.96 lira seviyesini görürken; saat 09.20 itibarıyla yüzde 0.50 oranında yükselişle 473.02 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 771 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 173 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1969 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.55 oranında yükselişle 1967 dolardan işlem gördü.

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ALTIN FİYATLARININ GÖZÜ TRUMP’TA OLACAK
Eda Karadağ - Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın 1960-1970 dolar aralığında yeni günde seyrediyor. Çin'de açıklanan verilerin de piyasaları tatmin etmesi ülke ekonomisine dair olumlu yorumları da beraberinde getiriyor. Ancak bunu şimdilik fiyatlamalar üzerinde hissetmiyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü bu salgının dünya genelinde son salgın olmayacağını da belirtti. Aşı konusunda ilerleme olduğuna dair haberler gelse bile yine de endişe var. Bugün ABD Başkanı D. Trump’ın Tiktok‘a tanıdığı sürenin son günü, buradaki belirsizlik bugün gelecek açıklamalarla bitebilir veya süreyi uzatabilir. İki türlü senaryo var. Süreyi uzatmazsa ve sonlandırırsa, ABD ile Çin arasındaki gerilimi tetikleyebilir ve bu durum altın için olumlu olabilir. Süreyi uzatırsa ki Oracle ile görüşmeler sürüyor, o zaman altın için pek olumlu olmaz. Çünkü piyasa iki ülke arasındaki tansiyonunun zayıfladığını yorumlayabilir. Yani bugün için Trump tarafı yakından izlenmeli.

Diğer taraftan, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı var. Fed öncesi ons altında yukarı yönde bir hareketlenme var, ancak yeni bir hareket oluşturması beklenmiyor. Fed öncesi temkinli kalmak isteyebilir. Bugün için ABD verileri var ancak etkisi sınırlı kalabilir.

Ons altın için 1972-1979 dolar ve 1988 dolar dirençleri olurken, 1961-1954 dolar ve 1943 dolar destekleri olarak takip ediliyor. Gram altın yatırımcısı mevcutta pozisyonlarını korumaya devam edebilirler.


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