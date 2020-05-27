Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın yorum, 27 Mayıs altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 370 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1716 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1701 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, "Şimdilik ülkelerin (ABD ve Çin) normale dönmesi nedeniyle sanki geri planda kalmış gibi durmasına rağmen olası bir açıklama ve gerginliğin artması fiyatlamaları da etkileyebilir" dedi.

Gram altın fiyatları yeni güne 371 lira seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 368.43 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 372.74 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 15.19 itibarıyla yüzde 0.52 oranında yükselişle 370.43 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1716 dolar seviyesine kadar yükselerek şu sıralarda yüzde 0.57 oranında düşüşle 1701 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 603 lira, Cumhuriyet altını da 2.471 liradan satılıyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azaldığını ve ekonomilerin yeniden açılma sürecinin risk iştahını artırdığını, bu durumunda altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını söyledi.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.720 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ GERGİNLİK PİYASALARI RAHATSIZ EDİYOR

Eda Karadağ - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Küresel piyasalardaki iyimserlik ons altınında geri çekilmesine neden oluyor. Ülkelerin kademeli bir şekilde kısıtlamalarını kaldırıyor olması bu anlamda altına olan talebinde zayıflamasını sağladı.

Yine de orta ve uzun vadede altında kalıcı bir düşüş görülmeyebilir, çünkü piyasalar normale dönmeye başlasa bile yine de ekonomilerin canlanması, verilerin toparlanması ve bu süreçte düşük faiz ortamı altını beslemeye devam edebilir.

Ayrıca, dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin arasındaki gerginlikte piyasaları rahatsız eden bir durum. Şimdilik ülkelerin normale dönmesi nedeniyle sanki geri planda kalmış gibi durmasına rağmen olası bir açıklama ve gerginliğin artması fiyatlamaları da etkileyebilir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de gelecek açıklamalar bu anlamda önemli olacaktır. Eğer iki ülke arasında anlaşmazlık olursa bu durum altının yeniden yükselişine neden olabilir.

Teknik olarak, ons altında 1700 dolar ana destek olarak izleniyor. Bu desteğin altında kapanışlar görülmesi durumunda satışlar daha da derinleşebilir. Geri çekilmelerin devamı durumunda 1695 dolar ve 1692 dolar seviyeleri takip edilebilir. Yukarıda 1715 dolar ve 1725 dolar dirençleri izlenebilir. Teknikte temkinli kaldığını gözlemliyorum.

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