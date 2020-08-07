Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? ons altın, altın yorum, 7 Ağustos güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş trendi sürerken, altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde tarihi zirvesini yeniledi. Gram altın fiyatı ise rekor seviyesine yakın işlem görüyor.

Gram altın fiyatı, dün tarihi rekor seviyesini 486 liraya taşırken; haftanın son işlem gününe 479 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 478,67 lirayı, en yüksek ise 484,30 lirayı görürken; saat 09.55 itibarıyla yüzde 0.63 oranında yükselişle 482.41 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 827 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 407 liradan satılıyor.

Küresel salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden geriliminden destek alan altın fiyatlarında hareketlilik sürerken; ons altın tarihi zirvesini 2075 dolar seviyesine taşıdı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda yüzde 0.33 oranında düşüşle 2056 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Etiketler