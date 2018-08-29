‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 75 doların üzerinde Petrol fiyatları 75 doların üzerinde Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 29 Ağustos 2018 Çeyrek altın fiyatları )

29.08.2018 - 10:37
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

AA Finans Analisti Memiş, dolar kurunun yükseliş isteğini sürdürmesi durumunda altının gram fiyatının da değer kazanmaya devam edeceğini söyledi. Gram altın 245,7 liradan, çeyrek altın ise 396 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 245,7 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,48 primle 241,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,57 değer kazancıyla 245,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 396 lira, Cumhuriyet altını da 1.617 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalar önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.202 dolardan işlem görüyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurunun yükseliş isteğini sürdürmesi durumunda altının gram fiyatının da değer kazanmaya devam edeceğini söyledi.

Piyasalarda belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların devam etmesinden dolayı herhangi bir pozisyon almanın yanlış olduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 241 liranın destek, 248 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, altının ons fiyatının tekrar 1.200 doların altına sarkabileceğini belirterek,"Ons altında önümüzdeki haftalarda jeopolitik risklerle toparlanma süreci başlayabilir. Bu sebeple 1.200 dolar seviyesinin altındaki rakamlar yatırımcısına alım fırsatı sunmaya devam edebilir. Bugün altının ons fiyatının 1.195-1.208 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler

‹ Önceki Haber Petrol fiyatları 75 doların üzerinde Petrol fiyatları 75 doların üzerinde Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.281 Değişim: -0,62% Hacim : 6.478 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.760 29.08.2018 Yüksek 94.280
Açılış: 93.317
6,4406 Değişim: -0,30%
Düşük 6,4349 30.08.2018 Yüksek 6,4691
Açılış: 6,46
7,5601 Değişim: -0,17%
Düşük 7,5428 30.08.2018 Yüksek 7,5890
Açılış: 7,57305
250,00 Değişim: -0,26%
Düşük 249,77 30.08.2018 Yüksek 251,04
Açılış: 250,65
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.