Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Aralık altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 469 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1864 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, “Her ne kadar aşı haberleri ons altında yükselişi baskılayıcı bir etken olsa da altın fiyatlarındaki yükseliş isteği bitmiş değil” şeklinde değerlendirdi.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 467 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 470 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatı, ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişe paralel olarak değer kazanırken; gün içerisinde en düşük 466.66 lira seviyesini, en yüksek ise 471.44 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 11.37 itibarıyla yüzde 0.30 oranında yükselişle 469.36 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 116 liradan satılıyor.

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ABD ile Çin arasında artan gerilim ve Brexit konusundaki anlaşmazlıklar risk algısını artırarak ons altını desteklerken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1872 dolar seviyesini en düşük ise 1861 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.06 oranında yükselişle 1864 dolardan işlem gördü.

TEŞVİK HABERLERİ ONS ALTINDA ETKİLİ OLUYOR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Her ne kadar aşı haberleri ons altında yükselişi baskılayıcı bir etken olsa da altın fiyatlarındaki yükseliş isteği bitmiş değil. Bunun en önemli nedeni ABD ve Avrupa’dan beklenen teşvik ve destek paketleri. Bunlar altını destekleyen gelişmeler çünkü para arzı devam ediyor. Diğer yandan altının yukarı yönde gitmesini engelleyen güçlü dolar teması yerini zayıf dolar temasına bırakınca altın için yukarı yönde gitme isteği tekrar gündeme geldi. Dolar endeksi 2018 nisan ayından bu yana düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Paranın yönü aşı haberleri ile yön değiştirebilir. Ancak Covid19 koşulları nedeniyle oluşan koşulların kısa vadede kolay kolay değişkenlik göstermesini beklemiyoruz. Para politikalarındaki genişleme, dünyadaki düşük faiz politikaları, salgının uzun vadede ekonomik toparlanmayı sekteye uğratacak unsurlar halen daha piyasaları domine ediyor. Dolayısıyla ons altının yukarı yönlü tepki eylemlerine kapı açık görünüyor.

Teknik anlamda 1848 dolar seviyesi ons altında eşik seviyeydi. 1848 dolar seviyesi altında zayıf bir teknik görünüm olabileceğini söylemek mümkün. Son gelişmelerle birlikte ons altında 1848 dolar seviyesi üzerine tutunmalar izliyoruz. Bu seviyedeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde ilk yakın direnç olarak 1878 dolar izlenebilir. Ancak 1878 dolar seviyesinin de yukarı yönde geçilmesi halinde Ons altında yükseliş hareketinin hızlanması beklenebilir.

Gram altın yatırımcıları için 463 TL seviyesi teknik anlamda önemli bir yerdi. Ons altındaki yükselişle birlikte bu seviyenin üzerindeki seyirlere kapı açılmış oldu. Dolar/TL cephesinde şu sıralar 7.80 TL seviyesindeki dengelenme çabası sürüyor. Ancak, TL açısından kritik bir ortama doğru gidiyoruz. 10 – 11 Aralık’ta gerçekleşecek AB Liderler Zirvesinde Türkiye’ye yönelik yaptırım olup olmayacağını, olursa ne şiddette bir yaptırımla karşılaşacağımıza yönelik gündem maddesini konuştuğumuz günlerdeyiz. Şimdilik Dolar/TL beklemede. Kurun frenleyici etkisinden dolayı gram altında 500 TL’leri görmemiz erken dönemde olmayabilir. Ancak, AB Liderler Zirvesinden çıkacak gelişmeler TL tarafını ve dolayısıyla gram tarafını yakından ilgilendiriyor.

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