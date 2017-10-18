‹ Önceki Haber Dolarda 'Fed' etkisi sürüyor! Dolarda 'Fed' etkisi sürüyor! Sonraki Haber › Putin'den 'kripto para' talimatı! Putin'den 'kripto para' talimatı!

Çeyrek altın ne kadar? ( 18 Ekim altın fiyatları )

18.10.2017 - 09:49

Altın fiyatları bir haftanın dip seviyesinden yükselirken; çeyrek altın 248 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları bir haftanın dip seviyesinden yönünü yukarı çevirirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına para politikasında sıkılaştırma yanlısı bir isim getirme ihtimali fiyatlarda baskı yaratıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,281.31 dolar ile bir haftanın dip seviyesini gördükten sonra yüzde 0.1 artıda 1,286.11 dolarda bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 151 liranın üzerinde işlem görürken, çeyrek altın yüzde 1.18 yükselişle 248 liradan, cumhuriyet altını ise 1020 liradan alıcı buldu.

 


‹ Önceki Haber Dolarda 'Fed' etkisi sürüyor! Dolarda 'Fed' etkisi sürüyor! Sonraki Haber › Putin'den 'kripto para' talimatı! Putin'den 'kripto para' talimatı!
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.207 Değişim: 0,20% Hacim : 955 Mio.TL Son veri saati : 10:56
Düşük 107.169 18.10.2017 Yüksek 107.579
Açılış: 107.485
3,6760 Değişim: 0,28%
Düşük 3,6634 18.10.2017 Yüksek 3,6770
Açılış: 3,66575
4,3259 Değişim: 0,25%
Düşük 4,3102 18.10.2017 Yüksek 4,3262
Açılış: 4,31485
151,70 Değişim: 0,16%
Düşük 151,30 18.10.2017 Yüksek 151,92
Açılış: 151,46
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.