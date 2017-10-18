Çeyrek altın ne kadar? ( 18 Ekim altın fiyatları )

Altın fiyatları bir haftanın dip seviyesinden yükselirken; çeyrek altın 248 liradan işlem gördü.
Altın fiyatları bir haftanın dip seviyesinden yönünü yukarı çevirirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına para politikasında sıkılaştırma yanlısı bir isim getirme ihtimali fiyatlarda baskı yaratıyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,281.31 dolar ile bir haftanın dip seviyesini gördükten sonra yüzde 0.1 artıda 1,286.11 dolarda bulunuyor.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı 151 liranın üzerinde işlem görürken, çeyrek altın yüzde 1.18 yükselişle 248 liradan, cumhuriyet altını ise 1020 liradan alıcı buldu.