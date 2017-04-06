Altın fiyatlarında yeni senaryo

Pictet Wealth Management'tan Luyet, altın Fed'in faiz artırımlarının doları yükseltmesi, ile birlikte bu yıl değer kaybedebileceğini kaydetti.

Pictet Wealth Management, altının bu yıl, FED'in faizi artırması, enflasyonun kontrol altında kalması ve jeopolitik risklerin azalması ile birlikte düşebileceğini ve muhtemelen ons başına 1,100 dolara doğru geri çekilebileceğini kaydetti.

Cenevre'de Pictet Group'a ait Pictet Wealth Management'ın Döviz stratejisti Luc Luyet, "ABD merkez bankası Haziran ve Eylül'de faiz artırıacak ve bu durum doları güçlendirecek," dedi ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde, FED'in bilançosunu daraltmaya yönelik bir plan açıklamasının da beklendiğini ve bunun doları daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi.

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Değerli metal, Başkan Donald Trump'ın programını uygulayabilmesine yönelik endişeler ve Avrupa'daki seçimlerden ve Brexit sürecinden kaynaklanan siyasi belirsizliklerin talebi güçlendirmesinden dolayı, bu yılın ilk çeyreğinde son bir yılın en büyük çeyrek dönemlik kazancını gerçekleştirdi. Luyet, değerlendirmesinde, artan belirsizliğin altını desteklediğini, ancak Avrupa seçimlerine ilişkin risklerin azalması ve Trump'ın dış ticaret gibi konularda daha ılımlı bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Döviz ve değerli metaller konusunda beş yıllık tecrübeye sahip Luyet, "Doların güçlü seyretmesini ve reel faizin kademeli olarak yükselmesini beklemeye devam ettiğimiz dikkate alındığında, altın fiyatlarında zayıflama bekleyeceğiz" dedi ve "Faiz artırımlarına ek olarak, FED'in bilançosunu daraltmaya yönelik hareketi de piyasa tarafından şahin bir tutum olarak algılanmalı ve buna bağlı olarak faizi desteklerken aynı zamanda doları da güçlendirmeli" şeklinde görüş bildirdi.

Spot altın Perşembe günü ons başına 1,254 dolar civarında seyrediyordu ve bu yıl yüzde 9.3 yükseldi. ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise en az 2005'ten bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 3.3 düştü.

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