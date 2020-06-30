Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 30 Haziran altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 389 lira, ons altın ise 1770 dolar seviyesinde işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "Küresel piyasalarda tedirginliğin hakim olduğu sürece orta vadede ons altın tarafında yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ne var ki; 1.779 dolar seviyesinde kuvvetli bir direnç görülüyor. Bu direnci aşması halinde 1.800-2.000 dolar bandı arasında hareket etme senaryosu gündeme gelebilir" dedi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 390 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 389.04 lira seviyesini, en yüksek ise 391.04 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 14.03 itibarıyla yüzde 0.19 oranında düşüşle 389.88 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 641 lira, Cumhuriyet altını da 2.620 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı en yüksek 1773 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.14 oranında düşüşle 1770 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin ve merkez bankalarının genişleyici tutumunun altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ONS ALTINDA YENİ BİR REKOR GELİR Mİ?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

ABD’den gelen vaka artış haberleri, Koronavirüs salgının kontrol altına alınmasının tahmin edilenden daha uzun sürmesine dair endişeler barındırırken; virüsün yayılmasındaki bu artışın henüz ölüm vakalarında çok yüksek artış göstermemesi bir nevi hafifletici durum oluyor.

Diğer yandan ABD’den dün gelen bekleyen ev satışları verisi yıllık bazda yüzde 5.1 düşüş gösterse de aylık bazda nisan ayında göre yüzde 44,3 artması, beklentilerin çok üzerinde oldu. Bu haberler Dow Jones Endeksinin yükselmesi ve beraberinde ons altının geçtiğimiz hafta 8 yıllık zirve seviyesinden dün itibariyle hafif yatay seyre geçmesine yol açtı.

Ons Altın dün 1.769-1.774 dolar aralığında ilerledi. Küresel piyasalarda tedirginliğin hakim olduğu sürece orta vadede ons altın tarafında yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ne var ki; 1.779 dolar seviyesinde kuvvetli bir direnç görülüyor. Bu direnci aşması halinde 1.800-2.000 dolar bandı arasında hareket etme senaryosu gündeme gelebilir. Diğer yandan aşağı yönlü hareketleri de hesaba katarsak, 1.754 dolar seviyesinin altında kapanışlar olması halinde daha geniş bir kanal hareketi olarak 1.670-1.796 dolar arasında hareket edebilir.

Gram altın açısından ise özellikle Dolar/TL kurunun 2 haftadır devam eden 6.85 TL seviyesinde sıkışmış yatay süren hareketinden kaynaklı olarak 390 TL’ye doğru olan yükseliş hareketinin daha dar kademeli olduğunu izliyoruz. Gram altının 390 TL’yi geçip 395 TL’ye gelme senaryosunun işlemesi için; ABD-Çin arasında görülen sakinleşme durumunun yerini gerilime bırakarak ons altının yukarı yönlü 1.779 dolar seviyesini kırması ve Dolar/TL kurunun temkinli gidişatının bozularak yükselişte ivme yakalaması olacaktır diye düşünüyoruz.

Son olarak da gündemin önemli gelişmesi olarak Türkiye saati ile 19.30’da FED Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yapacağı sunumun takip edilmesini öneriyoruz.

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