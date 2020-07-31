Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Ons altın, altında rekor, altın yorum

Küresel salgında yaşanan ikinci dalga endişeleri ve küresel ekonomiye dair belirsizliklerle yatırımcıların güvenli limanlara ilgisi artarken; ons altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın fiyatları ise, ons altında yaşanan yükselişe paralel olarak tarihi zirvesini yeniledi.

Gram altın fiyatları, ons altındaki yükselişe paralel olarak rekor seviyesini yenilerken; Kurban Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda tarihi zirvesini 445.23 lira seviyesine yükseltti. Gram altın, gün içerisinde en düşük 438.57 lira seviyesini görürken; saat 15.49 itibarıyla yüzde 0.66 oranında yükselişle 442.29 lira seviyesinde hareket etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının ons fiyatı, bugün tarihi rekor seviyesini 1983 dolar seviyesine taşıdı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.94 oranında yükselişle 1974 dolardan işlem gördü.

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Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, çekirdek PCE ve Şikago Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin açıklanacağını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurgulayan analistler, 1.985 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.

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