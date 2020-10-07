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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 7 Ekim altın yorum

07.10.2020 - 11:54
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 7 Ekim altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 476 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1891 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın analizleri...

DOLARDAKİ BASKIYLA ALTIN YÜKSELİYOR
Ziraat Yatırım Menkul Değerler

ABD Başkanı Trump'ın teşvik görüşmelerini durdurarak  gelecek ay gerçekleşecek seçimlerin sonrasına ertelemesi haberine  piyasalar negatif tepki verirken, Dolar güçlendi. Dolardaki güçlenme  ile ons altın günü yüzde 1,9 oranında düşüşle 1.878 seviyesinden kapattı. 

Bugün ise risk iştahında tekrar toparlanma gözlemlerken, Dolardaki  hafif baskıyla birlikte değerli madenin yükseliş kaydediyor. Şu  aşamada, risk iştahında tekrar bozulma gözlenmemesi durumunda Ons altın 1.880 desteğinin üzerinde tutunarak 1.909 seviyesine kadar  yükselişini sürdürebilir. Ara direnç 1.900 seviyesindeyken, 1.880  desteğinin altında yaşanabilecek bir sarkmada 1.861 seviyesine kadar  geri çekilme yaşanabilir.

ALTIN TOPARLANMA ÇABASINDA
İş Yatırım

FED başkanı Powell’ın destek paketinin gerekli olduğuna ve  ihtiyaçtan fazla olmasının büyük bir sorun yaratmayacağına dair  açıklamasından sonra Trump’ın görüşmeleri durdurduğu ve seçim sonuna  bıraktığına dair haber şok etkisi yarattı. Altın dün yaklaşık 40 dolar kayıpla işlem görürken bugün toparlanma çabası içerisinde ve yaklaşık 20 dolar primle 1900 dolar seviyesini test ediyor. 1900 dolar ve 1910 dolar seviyeleri  takip edilecek önemli direnç noktaları konumunda.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ
InvestAZ

Güne 1.877 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.885  seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altının güne alıcılı başladığını  izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.890 seviyesi olarak takip  edilebilir.

Destek: 1.877 - 1.868
Direnç: 1.890 - 1.895


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