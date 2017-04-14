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Altın fiyatlarında tarihi zirve!

14.04.2017 - 08:30 | Son Güncelleme : 14.04.2017 - 12:37

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde 152 liranın üzerini görerek tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın ise 250 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dolar/TL'deki değer kazancına paralel olarak yükseliş eğilimini sürdürerek tarihi zirvesini yeniledi. Altının gram fiyatı en yüksek 152,7 lirayı görürken, saat 12.08 itibarıyla yüzde 0,77 yükselişle 152,71 liradan işlem gördü. Aynı saatlerde çeyrek altın yüzde 2,07 yükselişle 250,58 liradan, cumhuriyet altını ise bin 27 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı en son 7 Nisan'da 152,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

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ONS ALTIN 5 AYIN ZİRVESİNE YAKIN

Altın fiyatları bir önceki seans gördüğü beş ayın zirvesine yakın seyrini sürdürürken, birçok ülkede bugün Kutsal Cuma tatili dolayısıyla piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi sınırlı kaldı.

Spot altının ons fiyatı şu sıralarda yatay bir seyirle 1,286.70 dolardan işlem gördü. 

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