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Altın fiyatlarında tarihi zirve

06.04.2017 - 09:38 | Son Güncelleme : 06.04.2017 - 13:05

Altının gram fiyatı, dün küresel piyasalarda değerlenen dolara paralel 149,5 liraya kadar yükseldi. Altın fiyatları günü önceki kapanışına göre yüzde 0,50 artışla 149,3 liradan tamamladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıklanan, toplantı tutanaklarından sonra kürsel piyasalarda yükselişe geçen dolar kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı 150,3 lira ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Gram altın saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,55 değer kazancıyla 150,2 lira seviyesinde alıcı bulurken, Kapalıçarşıda çeyrek altın 246 lira, Cumhuriyet altını da bin 5 liradan satılıyor.

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Altın fiyatları böylece tarihi zirvesine de ulaşmış oldu. Altının ons fiyatı dün günü yatay seyirle 1.255,7 dolar seviyesinde tamamlamasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,16 düşüşle 1.253,75 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinpingin 2 gün sürecek görüşmelerinden çıkacak haber ve açıklamaların piyasaların odak noktasında bulunduğunu belirtiyor.


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