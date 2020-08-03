Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altında rekor, altın yorum, 3 Ağustos altın fiyatları

Altının ons fiyatı, küresel salgında yaşanan ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye dair belirsizliklerle tüm zamanların rekorunu kırarken; gram altın fiyatları da ons altında yaşanan yükselişe paralel olarak rekor seviyesini yeniledi. Hürriyet gazetesi yazarı Balcı, "(ons altın) çıkışın devamı açısından 2.000 psikolojik direnç seviyesi önemli bir referans noktası olarak görülebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Gram altın fiyatları, ons altındaki yükselişe paralel olarak yeni haftaya tarihi rekor ile başlarken; Kurban Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda tarihi zirvesini 446.07 lira seviyesine yükseltti. Gram altın, gün içerisinde en düşük 440.98 lira seviyesini görürken; saat 16.11 itibarıyla yüzde 0.38 oranında düşüşle 441.65 lira seviyesinde hareket etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tüm zamanların rekorunu kıran altının ons fiyatı, rekor seviyesini 1986 dolar seviyesine taşıdı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.50 oranında düşüşle 1966 dolardan işlem gördü.

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ALTINDA (ONS DOLAR) 2000 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ

Zeynel Balcı - Hürriyet gazetesi yazarı

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Son ayların gözde yatırım aracı altın yükselişini sürdürüyor. Yükselişe etki eden düşük faiz, bol likidite, salgın hastalıkta ikinci dalga riski gibi önceki bildik gerekçelere geçen hafta Fed’in parasal genişlemeden yana tavrı ile ABD Başkanı Trump’ın kasımdaki seçim ile ilgili erteleme talebi eklendi. Bu durum ABD dolarının daha da zayıflaması neden olurken zayıflayan dolar altın fiyatlarındaki çıkışa katkı yaptı. Gerçi Avrupa Birliği’nin 750 milyar Euro’luk yardım paketini uygulamaya koyarken ABD Kongresi’nden henüz 1 trilyonluk teşvik paketinin çıkmaması, ABD’deki küçülmenin Almanya’dan daha fazla olması ve vaka artışında ABD’nin önde olması dolar üzerinde baskı yapan sebepler arasındaydı. Ama Fed toplantısı sonrası dolar biraz daha zayıflarken gerileyen ABD tahvil faiz oranları ve eksi faiz durumu altın fiyatındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Sayılan gelişmeler belli ölçüde altın fiyatının içinde var ve fiyatlara yansıdı. Bu nedenle çıkışın devamı açısından 2.000 psikolojik direnç seviyesi önemli bir referans noktası olarak görülebilir. Diğer yandan ABD dolarının dış piyasalarda değer kaybına karşılık iç piyasalarda dolar/TL kurundaki yükselişi kayda değer bir durum. Yükseliş bu aşamada tepki çıkışı boyutunda. Euro/TL kurundaki yükseliş ise ayrıca dış piyasalarda euronun değer kazanımından güç alıyor. Euro/Dolar paritesi 1.18 seviyesini geçerken Dolar Endeksi 93 seviyesinde ve 2018 yılından bu yana en düşük seviyelerinde seyrediyor.

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