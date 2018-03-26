Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 26 Mart 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 5 haftanın zirvesinde işlem görürken; gram altın 171,1 liradan, çeyrek altın ise 282 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 171,1 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü, dolar kuru ve altın ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 değer kazancıyla 172,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,8 değer kaybıyla 171,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 282 lira, Cumhuriyet altını da 1.148 liradan satılıyor.

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ALTININ ONS FİYATI 5 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Altın fiyatları ABD ile Çin arasında ticaret savaşı endişelerinin tetiklediği riskten kaçış sonrası yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle birlikte beş haftanın zirve seviyelerindeki seyrini korudu.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,350.76 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0.1 artıda 1,348.66 dolarda bulunuyor. Altın geçen hafta yüzde 2.6 yükselişle Eylül 2017'den bu yana haftalık bazda en güçlü kazanımı kaydetti.

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