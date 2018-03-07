Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 7 Mart 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 1335 dolar seviyesinde hareket ederken, gram altın 162,9 liradan, çeyrek altın ise 268 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,9 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle 163,3 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 değer kazancıyla 162,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 162,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.091 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN YÜKSELDİ

Altın fiyatları ABD'nin gümrük vergisi artırma kararına diğer ülkelerin karşılık vereceği ve bunun tırmanarak ticaret savaşına dönüşeceği endişesiyle doların değer kaybetmesine paralel yukarı yönlü hareket etti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,340.42 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0.1 artıda 1,335.02 dolarda bulunuyor.

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