‹ Önceki Haber IMF'den "ticaret savaşı" değerlendirmesi IMF'den "ticaret savaşı" değerlendirmesi Sonraki Haber › Kiğılı'dan halka arz açıklaması Kiğılı'dan halka arz açıklaması

Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 7 Mart 2018 Çeyrek altın fiyatları )

07.03.2018 - 10:58 | Son Güncelleme :

Altının ons fiyatı 1335 dolar seviyesinde hareket ederken, gram altın 162,9 liradan, çeyrek altın ise 268 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,9 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle 163,3 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 değer kazancıyla 162,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 162,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.091 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ONS ALTIN YÜKSELDİ

Altın fiyatları ABD'nin gümrük vergisi artırma kararına diğer ülkelerin karşılık vereceği ve bunun tırmanarak ticaret savaşına dönüşeceği endişesiyle doların değer kaybetmesine paralel yukarı yönlü hareket etti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,340.42 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0.1 artıda 1,335.02 dolarda bulunuyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

  • altın fiyatları
  • Altının ons fiyatı
  • Asya piyasaları
‹ Önceki Haber IMF'den "ticaret savaşı" değerlendirmesi IMF'den "ticaret savaşı" değerlendirmesi Sonraki Haber › Kiğılı'dan halka arz açıklaması Kiğılı'dan halka arz açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.555 Değişim: -0,13% Hacim : 3.848 Mio.TL Son veri saati : 16:08
Düşük 115.930 07.03.2018 Yüksek 116.708
Açılış: 116.331
3,7984 Değişim: 0,13%
Düşük 3,7913 07.03.2018 Yüksek 3,8094
Açılış: 3,7933
4,7180 Değişim: 0,25%
Düşük 4,7053 07.03.2018 Yüksek 4,7342
Açılış: 4,70625
162,61 Değişim: -0,04%
Düşük 162,44 07.03.2018 Yüksek 163,83
Açılış: 162,67
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.