Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 6 Mart 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı yükselirken, gram altın 162 liradan, çeyrek altın ise 266 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle 163,4 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 161,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN YÜKSELDİ

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirme planının küresel ticaret savaşı başlatacağı endişelerini gündeme getirdiği bir ortamda doların kırılgan seyir izlemesi ve yatırımcıların kısa vadeli pozisyonlarını kapatmalarıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,322.55 dolara yükseldi.

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