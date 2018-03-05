Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 5 Mart 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı bir haftanın zirvesine yükselirken, gram altın 163 liradan, çeyrek altın ise 268 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 163 lira seviyelerinde dengelendi. Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 162 liradan tamamladı.

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Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 163 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor.

ALTININ ONSU 1 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Altın fiyatları ABD'nin ithal çelik ve aluminyuma gümrük vergisi kararının ardından diğer ülkelerin de benzer adımlar atacağı endişeleriyle doların baskı altında kalmasına paralel değer kazandı. İtalya'daki seçimler kaynaklı belirsizlik de altın talebini destekliyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 1,327.03 dolara çıkarak 27 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.3 artıda 1,326.41 dolarda bulunuyor.

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