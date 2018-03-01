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Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? En güncel altın fiyatları ( 1 Mart 2018 Çeyrek altın fiyatları )

01.03.2018 - 09:53 | Son Güncelleme :

Altının ons fiyatı 1314 dolara gerilerken; gram altın 160,7 liradan, çeyrek altın ise 264 liradan işlem gördü.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 160,7 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 161 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 160,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 264 lira, Cumhuriyet altını da 1.077 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN GERİLEDİ

Altın fiyatları doların yükselmesiyle üçüncü günde de gerilerken, yatırımcılar yeni Fed başkanı Jerome Powell'ın günün ilerleyen saatlerinde Senato Bankacılık Komitesi önünde yapacağı konuşmayı bekliyorlar.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,314.64 dolara geriledi.

 


Etiketler

  • çeyrek altın
  • altının gram fiyatı
  • Cumhuriyet altını
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