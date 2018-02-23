Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları ( 23 Şubat altın fiyatları )

Altının ons fiyatı hafif gerilerken, gram altın 161,8 liradan, çeyrek altın ise 266 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 161,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatından bulduğu destekle 162 liranın üzerine çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 161,9 liradan kapattı.

Gram altın, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen altında 161,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.084 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN GERİLEDİ

Altın fiyatları doların hafta boyunca güçlenmesiyle geriledi ve iki buçuk ayın en sert haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,328.90 dolara geriledi.

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