‹ Önceki Haber Türk devlerinden kâr açıklaması! Türk devlerinden kâr açıklaması! Sonraki Haber › Asya borsaları yükseldi Asya borsaları yükseldi

Altın fiyatlarında son durum

10.05.2017 - 08:48 | Son Güncelleme : 10.05.2017 - 09:00

Altının ons fiyatı sekiz haftanın en düşük seviyelerinden tekrar yükselişe geçerken, çeyrek altın 233 liradan işlem gördü.

Altın ABD Başkanı Donald Trump'ın FBI başkanını aniden görevden almasının ardından doların kaydettiği değer kaybının etkisiyle dün gördüğü sekiz haftanın en düşük seviyelerinden tekrar yükselişe geçti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 100 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırarak 1,213.81 dolara kadar indikten sonra bugün yüzde 0.1 artıda 1,222.21 dolarda bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,11 düşüşle 142 liradan işlem görürken; çeyrek altın 233 liradan, cumhuriyet altını ise 950 liradan işlem gördü.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Türk devlerinden kâr açıklaması! Türk devlerinden kâr açıklaması! Sonraki Haber › Asya borsaları yükseldi Asya borsaları yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
95.323 Değişim: 0,00% Hacim : 5.117 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 95.323 09.05.2017 Yüksek 95.323
Açılış: 95.323
3,6124 Değişim: -0,31%
Düşük 3,6050 10.05.2017 Yüksek 3,6289
Açılış: 3,6237
3,9339 Değişim: -0,20%
Düşük 3,9283 10.05.2017 Yüksek 3,9528
Açılış: 3,9417
141,87 Değişim: -0,28%
Düşük 141,61 10.05.2017 Yüksek 142,83
Açılış: 142,27
1,0887 Değişim: 0,11%
Düşük 1,0871 10.05.2017 Yüksek 1,0899
Açılış: 1,08741
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.