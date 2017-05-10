Altının ons fiyatı sekiz haftanın en düşük seviyelerinden tekrar yükselişe geçerken, çeyrek altın 233 liradan işlem gördü.
Altın ABD Başkanı Donald Trump'ın FBI başkanını aniden görevden almasının ardından doların kaydettiği değer kaybının etkisiyle dün gördüğü sekiz haftanın en düşük seviyelerinden tekrar yükselişe geçti.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 100 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırarak 1,213.81 dolara kadar indikten sonra bugün yüzde 0.1 artıda 1,222.21 dolarda bulunuyor.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı yüzde 0,11 düşüşle 142 liradan işlem görürken; çeyrek altın 233 liradan, cumhuriyet altını ise 950 liradan işlem gördü.
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