BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Altının gram fiyatı yüzde 0,11 düşüşle 142 liradan işlem görürken; çeyrek altın 233 liradan, cumhuriyet altını ise 950 liradan işlem gördü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 100 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırarak 1,213.81 dolara kadar indikten sonra bugün yüzde 0.1 artıda 1,222.21 dolarda bulunuyor.

Altın ABD Başkanı Donald Trump'ın FBI başkanını aniden görevden almasının ardından doların kaydettiği değer kaybının etkisiyle dün gördüğü sekiz haftanın en düşük seviyelerinden tekrar yükselişe geçti.

Altının ons fiyatı sekiz haftanın en düşük seviyelerinden tekrar yükselişe geçerken, çeyrek altın 233 liradan işlem gördü.

İşte en az sorun çıkaran otomobiller

En ucuz uçak bileti nasıl alınır?

En çok altına sahip 20 ülke! Türkiye kaçıncı sırada?

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu