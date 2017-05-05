‹ Önceki Haber Domateste umutlar 22 Mayıs'a kaldı Domateste umutlar 22 Mayıs'a kaldı Sonraki Haber › Hurda araç sahiplerine fırsat Hurda araç sahiplerine fırsat

Altın fiyatlarında son durum

05.05.2017 - 10:04

Altının ons fiyatı, yaklaşık yedi haftanın dip seviyelerinden toparlanmaya çalışırken, çeyrek altın 231 liradan alıcı buluyor.

Altın fiyatları, euronun dolar karşısında değer kazanmasına paralel olarak bugün artıya geçerken son işlem gününü haftalık bazda Kasım ayından bu yana en keskin düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Altın fiyatları dün 1,225.2 dolar ile gördüğü yaklaşık yedi haftanın dip seviyelerinden toparlanmaya çalışırken, haftalık bazda yüzde 3 ekside bulunuyor. Fransa'daki siyasi riskin azalması ve ABD'de faizlerin Haziran ayında artırılacağı beklentisi hafta boyunca altın üzerinde baskı yarattı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,8 yükselişle 141 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 2 yükselişle 231 liradan, cumhuriyet altını ise 950 liradan alıcı buldu.


Etiketler

‹ Önceki Haber Domateste umutlar 22 Mayıs'a kaldı Domateste umutlar 22 Mayıs'a kaldı Sonraki Haber › Hurda araç sahiplerine fırsat Hurda araç sahiplerine fırsat
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
93.364 Değişim: 0,35% Hacim : 3.776 Mio.TL Son veri saati : 16:53
Düşük 93.114 05.05.2017 Yüksek 93.627
Açılış: 93.114
3,5549 Değişim: 0,05%
Düşük 3,5460 05.05.2017 Yüksek 3,5787
Açılış: 3,55325
3,9037 Değişim: -0,08%
Düşük 3,8964 05.05.2017 Yüksek 3,9300
Açılış: 3,90685
140,26 Değişim: -0,02%
Düşük 140,14 05.05.2017 Yüksek 141,98
Açılış: 140,29
1,0979 Değişim: -0,05%
Düşük 1,0952 05.05.2017 Yüksek 1,0991
Açılış: 1,09843
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.