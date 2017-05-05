Altının ons fiyatı, yaklaşık yedi haftanın dip seviyelerinden toparlanmaya çalışırken, çeyrek altın 231 liradan alıcı buluyor.

Altın fiyatları, euronun dolar karşısında değer kazanmasına paralel olarak bugün artıya geçerken son işlem gününü haftalık bazda Kasım ayından bu yana en keskin düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Altın fiyatları dün 1,225.2 dolar ile gördüğü yaklaşık yedi haftanın dip seviyelerinden toparlanmaya çalışırken, haftalık bazda yüzde 3 ekside bulunuyor. Fransa'daki siyasi riskin azalması ve ABD'de faizlerin Haziran ayında artırılacağı beklentisi hafta boyunca altın üzerinde baskı yarattı.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,8 yükselişle 141 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 2 yükselişle 231 liradan, cumhuriyet altını ise 950 liradan alıcı buldu.

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