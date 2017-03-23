Altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı zirvenin hemen altında işlem görürken, çeyrek altın 237 liradan alıcı buluyor.

Altın fiyatları dün üç haftanın zirvesini gördükten sonra bugün doların kısmen toparlanmansıyla birlikte zirvenin altında seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 28 Şubat'tan bu yana en yüksek seviye olan 1,251.26 dolara yükseldikten sonra bugün 1,246 dolarda bulunuyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,28 düşüşle 144 liranın üzerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 237 liradan, Cumhuriyet altını ise 981 liradan alıcı buluyor.