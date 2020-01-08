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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 8 Ocak Çeyrek altın fiyatları )

08.01.2020 - 08:49 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 8 Ocak Çeyrek altın fiyatları )

ABD ve İran arasındaki gerilimin misillemeye dönmesiyle birlikte altın tarafında hızlı yükseliş yaşandı. Gram altın fiyatı 309.7 liraya kadar yükselirken; altının ons fiyatı 1611 dolara kadar tırmandı.

ABD ve İran arasındaki gerilimin boyut değiştirmesiyle 'güvenli liman' olarak kabul edilen altına talep arttı. Gram altın fiyatı 309.7 liraya kadar yükselirken; Altının ons fiyatı Mart 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 1611 dolara kadar tırmandı. Gram altın saat 15.53 itibarıyla 301 liradan işlem görürken, altının ons fiyatı aynı dakikalarda 1576 dolarda bulunuyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 493 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 34 liradan satılıyor.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı. Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın gerginlik veya savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşı kendisini savunacağını bildirdi.

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Analistler, İran ve Trump'tan gelen ilk açıklamaların sakin bir tonda olmasının, piyasalarda oluşabilecek panik havasını engellediğini belirterek, bugün Trump'ın konuyla ilgili yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 305 lira ve 307 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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