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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları kaç lira? Altın yorum, 16 Mart altın fiyatları

16.03.2020 - 10:32 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları kaç lira? Altın yorum, 16 Mart altın fiyatları

Altının ons fiyatı yüzde 4'ün üzerinde düşerek 1500 doların altına inerken; gram altın fiyatları da 300 liranın altını gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 501.33 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 61 liradan alıcı buluyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 311 liradan tamamlarken; yeni haftaya 313 liradan başladı. Gün içerisinde en yüksek 318.58 lira seviyesini gören gram altın, en düşük 299.19 lirayı gördü. Gram altın saat 16.50 itibarıyla 302.28 lira seviyesinde işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 501.33 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 61 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN SERT GERİLEDİ

Altının ons fiyatı yıl başından bu yana ilk kez 1500 doların altını görerek en düşük 1451 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 4.01 oranında düşüşle 1467 dolardan işlem görüyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankalarının müdahalelerine devam ettiğini, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sürpriz bir toplantıyla politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 0-0,25 aralığına düşürdüğünü kaydetti.

Bununla birlikte, Fed'in 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacağını ve 6 büyük merkez bankasıyla likidite sıkıntısı yaşanmaması için swap hattı kurduğuna dikkati çekildi. 

Analistler, başta Fed olmak üzere küresel merkez bankalarının likiditeyi artırma çabalarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini, ancak küresel pay piyasalarında görülen sert düşüşler sebebiyle yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüklerini belirtti.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini anımsattı.


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