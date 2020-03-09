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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 9 Mart altın fiyatları

09.03.2020 - 08:57 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 9 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatı güvenli liman etkisiyle 339 liranın üzerini görerek tarihi rekor kırarken; altının ons fiyatı 1700 doları aşarak 7 yılın zirvesini gördü. Çeyrek altın fiyatları ise geçtiğimiz hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde Kapalıçarşı'da 534 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 201 liradan alıcı bulmuştu.

Altın fiyatları petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş ve Corona virüse ilişkin haber akışlarıyla yeni haftaya hareketli başladı. Gram altın fiyatı, Türkiye saati ile 5.00'da Asya piyasalarında yükselişe geçerek tarihi rekor seviyesini 339.67 liraya taşırken; altının ons fiyatı 1703.27 doları görerek Aralık 2012 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 327 liradan tamamlarken; yeni haftaya 329 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatları en yüksek 339.67 lirayı görürken; saat 11.01 itibarıyla 331.31 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları, geçtiğimiz hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde Kapalıçarşı'da 534 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 201 liradan alıcı bulmuştu.

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ONS ALTIN 7 YILIN ZİRVESİNDE

Altının ons fiyatı en yüksek 1703 doları görerek Aralık 2012 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde yüzde 0.48 yükselişle 1681 dolar seviyesinde bulunuyor. 

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam etmesi ve çeşitli ülkelerde artan ölümlü vakalar altın fiyatlarını destekliyor. Ayrıca petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş de altın fiyatlarındaki yükselişe sebep oluyor.

PİYASALARI DOMİNE EDEN BAŞLIK PETROL SAVAŞI 
Eral Karayazıcı - Global Menkul Yurtiçi Satış Müdürü

Küresel piyasalar yeni haftaya güçlü negatif bir fiyatlama ile başladı. Kuşkusuz Corona faktörü ve ilişkili haber akışı etkisini sürdürüyor, ancak öne geçen ve piyasaları domine eden başlık petrol savaşı. S.Arabistan ile Rusya'nın üretim kesintisinde geçen hafta anlaşamayışı cuma günü petrole yüzde 9 kadar değer kaybettirmişti. Cumartesi günü S.Arabistan rest çekerek petrolü daha ucuza satacağını açıkladı. Hal böyle olunca petrol fiyatları son 30 yılın en sert değer kaybına uğrayarak Asya işlemlerinde yüzde 30'a yakın değer kaybı gösterdi. Korku ve panik atmosferi altını destekledi ve Türkiye saati ile 05:00'de gram fiyat 338.7 TL'yi test etti.

Panik ortamının yatışması altın fiyatlarında gerilemeye neden olmaya sürmesi ise yükselişi desteklemeye aday. Bu anlamda hemen her markette olduğu üzere geleceği tahmin için cevap aranan soru en kötü ne zaman yeterince fiyatlandığı diyebileceğimiz. Ben kısa bir süre içinde (bir belki iki hafta) var olan güçlü negatif seyrin sona ereceğini ve ikinci yarı yılda ekonomiler düzelecek beklentisinin fiyatlamalara konu olmaya başlayacağını düşünüyorum.


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