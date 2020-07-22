1 gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altında rekor, 22 Temmuz altın yorum

Gram altın fiyatları tarihi rekorunu 410 liranın üzerine taşırken; altının ons fiyatı ise yaklaşık 9 yılın en yüksek seviyesini gördü. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, "Ana eğilim yükseliş yönünde olmayı sürdürmektedir. Kısa vadede hızlı alımlardan dolayı bir düzeltme görme olasılığımız olmakla beraber, ana dinamikler yükselişi işaret etmektedir" şeklinde değerlendirdi.

Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle üçüncü gününde de rekor üzerine rekor kırmaya devam eden gram altın fiyatları, yeni güne tarihi rekor seviyeden başladı. Gram altın, yeni tarihi zirvesini 410.14 liraya taşırken; saat 14.20 itibarıyla yüzde 1.36 oranında yükselişle 409.11 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 671 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 673 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1866 dolar seviyesine kadar yükselerek Ekim 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde 0.92 oranında yükselişle 1858 dolardan işlem gördü.

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Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Enver Erkan - Tera Yatırım Ekonomisti

Değerli metallerde, son iki gündür gümüş öncülüğünde gerçekleşen ve altını da beraberinde getiren bir hareket söz konusudur. Küresel ekonomiyi koronavirüs pandemisinin etkilerinden kurtarmak için daha fazla teşvik uygulanacağı beklentisi ile beraber fiyatlar en yüksek seviyelerine yakın bir şekilde artış isteğini sürdürmektedir.

Yükselen güvenli liman alımları, büyümenin zayıflaması, koronavirüs vakalarının sayısındaki keskin artış, ABD bono faizlerinin dip seviyelerde yer alması gibi geniş perspektiften gelen desteğin yanı sıra, birkaç gündür küresel piyasalarda geniş çapta hissedilen dolar zayıflığı da destekleyici olmaktadır.

Hükümetler ve Merkez bankaları büyük çapta ekonomik ve parasal teşvikleri açıklamaya ve uygulamaya sokmaya devam etmekteler. Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 750 milyar Euroluk (390 milyar Euro’su hibe olmak üzere) kurtarma fonunu onaylamalarının ardından Trump yönetimi de 1 ila 3 trilyon dolar büyüklüğünde devasa ekonomik teşvikleri devreye sokmak için Kongre nezdinde çalışmaktalar.

Altın, bugün itibariyle kanalın üst sınırına ulaştı. Ana eğilim yükseliş yönünde olmayı sürdürmektedir. Kısa vadede hızlı alımlardan dolayı bir düzeltme görme olasılığımız olmakla beraber, ana dinamikler yükselişi işaret etmektedir. Global altın fiyatlarındaki artış içeride de TL bazlı altın fiyatlarını yukarı çekmeye devam edebilir.

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