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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 4 Mayıs altın fiyatları

04.05.2020 - 11:05 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 4 Mayıs altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 385 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1715 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1703 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "Aşağı yönlü halen 1.680 dolar seviyelerinin bu hafta da ihtimal dahilinde olduğunu unutmadan hafta başı 1-2 gün süreli çok yakın plan takip yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yükseliş trendinin orta vade ufkunda 1.800 dolar seviyesi olduğunu unutmamak lazım" dedi.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 383 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 381.66 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 386.61 lira seviyesini gördü.

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Gram altın saat 16.17 itibarıyla yüzde 0.67 oranında yükselişle 385.95 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 0.20 oranında yükselişle 1703 dolardan işlem gördü.

Analistler, küresel salgınına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik açıklamaları ve tarifeleri tekrar gündeme getirmesinin risk iştahını görece azalttığını, bu durumun altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.

ALTIN FİYATLARINDA ÖNÜMÜZDEKİ İKİ GÜN KRİTİK
Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Ons altın 24 Nisan Cuma günü 1.720 dolar seviyelerinde tutunamayarak girdiği düşüş trendini 1.680 dolar seviyesine kadar sürdürmüştü. Yukarı yönlü ana trendin istikrar sağlaması için 1.700 dolar yeterli olmayacak, 1.706 doların destek olması aranacak ve hatta ilaveten de 2 gün boyunca gün sonu kapamaların bu destek üzerinde olması gerekecektir.

Aşağı yönlü halen 1.680 dolar seviyelerinin bu hafta da ihtimal dahilinde olduğunu unutmadan hafta başı 1-2 gün süreli çok yakın plan takip yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yükseliş trendinin orta vade ufkunda 1.800 dolar seviyesi olduğunu unutmamak lazım.

Gram altında dolar kurunun yükseliş kazanarak 7 TL bandının üzerine yerleşmesi ve ons altında da 1.700 doların destek seviye olması halinde gram altının şu anki seviyelerden artık 380 TL'ye bir geri çekilme yaşama ihtimalinin nerdeyse kalmayacağını ve 390 TL'ye doğru bir yükseliş hareketi görme olasılığının kuvvetlenebileceğini söyleyebiliriz. Tersi durum söz konusu olması halinde; 381 TL-380 TL altında kapanışlar görürsek 369 TL'ye doğru bir çekilme de gündeme gelebilir. 

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