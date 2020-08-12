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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? altın yorum, 12 Ağustos güncel altın fiyatları

12.08.2020 - 10:28 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? altın yorum, 12 Ağustos güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken; gram altın fiyatları gün içerisinde en düşük 433 lirayı gördü. Altının ons fiyatı ise 1863 dolara kadar geriledi. Ekonomistler altın fiyatlarında yaşanan fiyat hareketlerini ve olası beklentilerini Bigpara'ya değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının onaylandığını ve aşının etkili olduğunu açıklaması küresel risk iştahını desteklerken, sert yükselişlerin yaşandığı ons altın fiyatlarına dün haber akışlarının etkisiyle sert satışlar geldi. Altın fiyatlarında dün yaşanan düşüş eğilimi bugün de etkisini gösteriyor.

Gram altın fiyatları, dün ons altın ve dolar kurundaki düşüşlere paralel olarak sert gerilerken, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 454 lira seviyesinde hareket etti. Yeni güne 435 lira seviyesinden başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 433.64 lirayı, en yüksek 458.48 lirayı gördü. Gram altın fiyatı, saat 11.29 itibarıyla yüzde 3.29 oranında yükselişle 457.18 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 89 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde en yüksek 1949 doları, en düşük ise 1863 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 1.72 oranında yükselişle 1945 dolardan işlem görüyor.

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ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLİYOR?
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Altın fiyatlarının bir süredir aşırı alım bölgesinde olduğundan bahsediyor ve fiyatlar rekor kırarken de aşağı yönlü destek seviyelerinin göz ardı edilmemesini öneriyorduk. Salı günü gelen sert düşüş hareketi sonrasında 2010 dolar ve 1930 dolar olarak gördüğümüz destek seviyeleri de çok hızlı geçilmiş oldu ve ons altın fiyatı 1871,61 dolara geriledi. Gram altın fiyatı da özellikle dolar/TL’nin de toparlanması sonucu 436,72 TL seviyesine kadar geriledi. Çarşamba günü başlangıcı ile yükseliş yönünde bir toparlanma olduğunu görüyoruz.

Altın fiyatları sert düşüş yaparken de ABD endekslerinin yüzde 1’in altında olan yükselişlerini, Avrupa borsalarının da yüzde 2 oranı ve üzerinde artışlarını izledik. İlaveten de ABD 10 yıllık tahvil piyasalarından da çıkışlar görürken dolar endeksinin 94 seviyesine yaklaşır şekilde bir yükselişini gördük. Toparladığımızda altındaki bu düşüşün özellikle küresel yatırımcıların altında karlarını realize  ederek ile riskli varlıklara yönelmelerinin sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumu, bir yatırım aracının fiyatında aşırı değerlenme olduğu zaman yatırımcıların bu seviyelerden çıkış yaparak karlarını realize etmelerini ve olması gereken değerlerinin altında kalmış diğer yatırım araçlarına yönelmeleri şeklinde tipik bir hareket olduğu şeklinde yorumlayabiliriz.

Altın yatırımcıları için bu geri çekilmeleri önemli alım fırsatı seviyeleri olduğunu düşünüyoruz, ancak yine de acele etmemek lazım. Piyasada düşük reel faizler ve aşırı likidite bolluğu dönemi halen devam ediyor. Yani kısa vadeli hareketlerden ziyade uzun vadeli bakacak olursak aslında ons altında ana trendin halen yıl sonuna doğru tahmin edilen 2300-2400 dolar yönünde olduğundan bahsedebiliriz ve bu geri çekilmenin bir düzeltme olduğunu düşündüğümüzü söyleyebiliriz. Ana yükseliş trendi ise küresel merkez bankalarının sıradaki toplantıları sonrasında faizlerin değişmemesi ile yeniden güçlü bir ivme kazanabilir.

Bu haftanın geri kalanına ilişkin beklentilerimizi şöyle sıralayabiliriz. ABD’den gelecek sınai üretim ve perakende satış verileri beklentilerden daha kötü gelmezse dolar endeksinde ciddi bir geri çekilme beklemiyoruz, çekilse bile 92.5 altını görmez gibi. TCMB döviz rezervleri açıklanacak ve burada beklenti harici bir düşüş açıklanırsa, ABD verilerinin de muhtemel olumlu gelmesi ile dolar/TL kurunda bugünkü seviyesinden yukarı hareketlenme olabilir. Altın fiyatları ile pozitif korelasyonu çalışan petrol fiyatlarında ise bu sabah itibariyle 45 dolara doğru çıkış hareketi başladı. Bu gelişmeler paralelinde Ons altında yeniden toparlanma hareketinin 1.920 dolar seviyesini aşması halinde güçlenmesini, gram altın fiyatlarının ise 450 TL’yi aşması halinde özellikle kurda yukarı yönlü hareket de olursa güçlenmesini yüksek olasılık olarak görüyoruz.

HABER AKIŞLARI TAKİP EDİLECEK
Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

Dün finansal piyasalarda öne çıkan manşet virüse yönelik Rus açısı oldu. Haber ABD tahvil faizlerinde sert yukarı yönlü bir hareketi tetikleyince altın bundan güçlü negatif etkilendi ve cuma günü 2075 dolar seviyesini test eden ons altın, bu sabah 1863 dolar seviyesine kadar geriledi. Avrupa işlemlerinin başlaması ile bu cephede bir tepki çabası var. 1960 doları yakın direnç haline getiren altın özelinde güçlü bir yükseliş ivmesi için haber akışının destekleyici olmasına ihtiyaç var.

ALTIN FİYATLARINDA BU SEVİYELERE DİKKAT
Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Son dönemde salgın kaynaklı gündemdeki endişeler ve bol likide ortamından destek bulan ons altında oldukça güçlü yükselişlerin yaşandığı görülmekteydi. Etkili olan güçlü alımlarla birlikte haziran başında 1700 dolarlı seviyelerde bulunan ons altın 2075 dolar seviyesine kadar önemli bir yükseliş kaydetti ve tarihi zirvelerini yeniledi. Ancak dün Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Rusya’nın ilk koronavirüs aşısının onaylandığını ve aşının etkili olduğunu açıklaması, küresel risk iştahını destekledi. Aşı kaynaklı bu haber akışı sonrasında risk iştahı ve hisse piyasalarında güç kazanımı görürken, sert yükselişlerin yaşandığı ons altında dün sert bir düşüş etkili oldu. Günlük bazda ciddi bir düşüş kaydeden ve temmuz ayından itibaren hız kazanan yükselişlere çekilen trendini kıran ons altında bugün dalgalı bir fiyatlama gözleniyor. 

1900 dolar seviyesine kadar çekilen ons altında düşüşlerin devamında 1880-1857 dolar ve 1818 dolar seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 1900 dolar altındaki kapanışlarda 1800 dolar seviyesine doğru geri çekilmeler devam edebilir. Dün yaşanan düşüşün ardından gündeme gelebilecek tepki alımlarında ise 1930 dolar seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktası olup, bu seviye üzerinde 1970 dolar ve 2030 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Mevcut durumda kısa vadeli üssel ortalamaların bulunduğu 1970 dolar seviyesi üzerinde bir kapanış görmeden yükselişlere temkinli yaklaşmak faydalı olacaktır. Salgın kaynaklı gelişmeler ile aşı çalışmalarıyla ilgili haber akışları ons altındaki yön ve fiyatlama üzerinde belirleyici olacağından yakından takip edilmelidir. 

Ons altında yaşanan güçlü yükselişlere ilaveten temmuz ayının son haftasından itibaren Dolar/TL kurunda gözlenen yükseliş gram altın fiyatlarında da rekor seviyeleri gündeme getirdi. 488 TL seviyesine kadar bir yükseliş kaydeden gram altın, dün ons altında yaşanan sert düşüş ve kurdaki sınırlı geri çekilmenin etkisiyle 440 TL’li seviyelere kadar sert bir geri çekilme kaydetti. Bugün bir miktar tepki çabasının etkili olduğu gram altın cephesinde, kur ve ons altın tarafındaki seyir belirleyici olacaktır. Son dönemde kur cephesindeki yükselişler ve yurt içi piyasalarda artan oynaklık nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelen söylemler ve belirli hamleler ön plana çıkıyor. Fonlama kanallarında yapılan değişiklik neticesinde Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti (AOFM) artış kaydederken, bu durum kurda artan tansiyonu belirli ölçüde düşürmeye katkı sağladı. Önümüzdeki günlerde TCMB’nin alabileceği olası aksiyonlar, kur ve dolayısıyla gram altındaki fiyatlamalar açısından önemli olacaktır. Gram altında tepki alımların devam etmesi halinde 456-465 ve 470 TL seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 437-434 ve 415 TL seviyeleri kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Son günlerde artan volatilite ve sert fiyatlamalara karşı dikkatli olunmasının yararlı olacağı kanısındayız. 


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