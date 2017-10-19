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Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor

19.10.2017 - 09:38

Altın fiyatları doların artan ABD hazine tahvil getirilerinin desteğiyle yükselmesiyle bir haftadan uzun sürenin dip seviyesini görürken, yatırımcıların dikkati Janet Yellen'den sonra Fed'in başına kimin geçeceğine çevrildi. Altının onsu 1283 dolardan, gram altın ise 151 liradan işlem görüyor.

Altın, Fed başkanlığı için aday olan John Taylor'ın, Beyaz Saray'daki mülakatta ABD Başkanı Donald Trump'ı etkilediği ve Fed'in bir sonraki başkanının daha şahin olacağı ihtimalinin artması eşliğinde dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yükseliş ile birlikte düşüş 4'üncü güne taşıdı.

Dün yüzde 0.3 değer kaybı ile günü sonlandıran altının ons fiyatı 9 Ekim'den bu yana en düşük olan 1,276.44 dolar seviyesini gördü. Bu sabah ise işlemler 1,279 civarında gerçekleşiyor.

Altındaki düşüşte, yatırımcıların güvenli liman talebindeki düşüş de etkili oluyor. ABD ve Avrupa’da rekor üzerine rekor kıran borsalar, piyasadaki yüksek risk iştahını gösteriyor.

Analistlere göre, mevcut yüksek risk iştahı, altındaki satış eğiliminin bir süre daha devam etmesine neden olabilir. Bu noktada altın fiyatlarının mevcut düşüş eğilimini 1260 seviyesine doğru devam ettirmesi beklenebilir.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 151,1 lira seviyelerinde dengelendi. Dün yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 151,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, hafta başından bu yana devam eden düşüş eğilimini bugüne de taşıdı ve saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 151,1 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altını da 1.010 liradan satılıyor. 


Etiketler

  • FED
  • yatırımcı
  • Donald Trump
  • John Taylor
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